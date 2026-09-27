Investidor da CNN Brasil avança: Douro pode repetir o salto do Priorat espanhol

Rubens Menin, proprietário da CNN Brasil e investidor nos setores da banca, construção e desporto, está a expandir a sua pegada no Douro. O empresário, recentemente admitido na Confraria do Vinho do Porto, move-se agora entre o luxo de garrafas de 80 anos — vendidas a mais de 1.500 euros — e a gestão pragmática de hectares de vinha.

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Para Menin, o Douro é um ativo subvalorizado. Compara a região ao Priorat espanhol, que viu os seus preços disparar após ser "descoberta" pelo mercado. O empresário argumenta que, enquanto outras zonas de Portugal já produziam vinhos de mesa, o Douro só profissionalizou este segmento nos anos 2000, deixando margem para um crescimento acentuado.

A estratégia da Menin Douro Estates foca-se no aumento da escala produtiva e na integração vertical. Após a aquisição de novas terras, o grupo prepara a construção de uma nova adega. O objetivo imediato é colher 500 toneladas de uva (cerca de 500 mil garrafas), com a ambição de atingir as 1.000 toneladas, mantendo a política de não comprar uva externa.

O investimento estende-se ao enoturismo, com planos para expandir espaços de eventos, salas de provas e um restaurante. Menin identifica, porém, um estrangulamento físico: a infraestrutura local. Propõe a construção de uma ponte no Ferrão, junto à estação do comboio, alegando que a topografia do terreno torna a obra viável e que o impacto no fluxo turístico e económico da zona seria imediato.

No plano operacional, o empresário aplica um modelo de gestão baseado em dados rigorosos, monitorizando métricas desde o custo por hectare até a precisão do plantio. Defende ainda a integração entre academia e empresa, citando a parceria com a Universidade de Trás-os-Montes para a formação de estagiários em enologia e bioquímica, replicando um modelo de eficiência que já utiliza na sua construtora no Brasil, a MRV.

Menin é crítico quanto à exportação da "marca Portugal". Afirma que produtos de alta qualidade, como queijos e enchidos, competem com a Pata Negra espanhola em qualidade, mas são vendidos a metade do preço por falta de marketing. Para reverter isto, utiliza a sua influência na CNN Brasil para promover as quintas portuguesas, defendendo que a união entre produtores é a única forma de ganhar relevância nos mercados globais.

Sobre o ambiente de negócios, o empresário aponta a burocracia como um travão real ao investimento, comparando a lentidão administrativa de Portugal e do Brasil com a agilidade dos Estados Unidos.

Do ponto de vista macroeconómico, Menin alerta para o risco da "economia rentista". Argumenta que taxas de juro elevadas incentivam os capitais a ficarem parados nos bancos em vez de serem injetados na economia real. Para ele, o crescimento económico depende de três frentes de combate: a inflação, os juros altos e a burocracia.

Conclui que as elites intelectuais e empresariais devem abandonar a passividade e atuar através de associações de classe para influenciar as políticas públicas. No plano governativo, exige um planeamento estratégico de infraestruturas que vá além do comboio de alta velocidade, abrangendo a modernização de aeroportos e pontes.