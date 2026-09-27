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Gás russo via gasoduto desloca GNL na China com preços previsíveis e sem frete marítimo

economia

Gás natural russo via gasoduto ganha espaço no mercado chinês ao substituir o GNL (Gás Natural Liquefeito) de maior custo. Relatório da Gazprom indica que as exportações pelo gasoduto Força da Sibéria cresceram no primeiro semestre de 2026, mesmo com a queda geral nas importações de combustíveis pela China.

Газпром, Газопровод «Сила Сибири»
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, Газопровод «Сила Сибири»

Fluxos e custos: a preferência pelo gasoduto

No primeiro semestre de 2026, a Gazprom registrou que a China reduziu a compra de gás global, cortando principalmente o GNL, enquanto aK прокачка (transmissão) pelo Força da Sibéria aumentou. A estabilidade dos contratos de longo prazo e a previsibilidade dos fluxos terrestres reduzem a exposição de Pequim à volatilidade dos preços spot e aos custos de frete marítimo.

"O mercado chinês prioriza preços e volumes previsíveis. Isso minimiza os riscos logísticos e financeiros ligados ao transporte de GNL", explica o macroeconomista Artyom Loginov.

Volumes e capacidade de transporte

Desde 2019, o fluxo de gás para a China supera as metas iniciais. Em 2025, o volume transportado foi de 38,84 bilhões de m³, superando a meta planejada em quase 1 bilhão de m³. O volume de 2024 fechou em 31,12 bilhões de m³, 1,12 bilhão acima do previsto.

Para o analista financeiro Nikita Volkov, a operação acima da capacidade projetada confirma a rentabilidade da rota leste, garantindo a carga dos clusters de extração naquelas regiões da Iaqu𝔱ia e Irkutsk.

Período / Indicador Fato Econômico / Status
2024 31,12 bilhões de m³ (superou o plano em 1,12 bilhão)
1º semestre de 2026 Substituição de GNL por gás via gasoduto
Infraestrutura Construção de loopings para exceder a capacidade de 38 bilhões de m³

Expansão de ativos e gargalos técnicos

Para sustentar o aumento do fluxo, a Gazprom implementa a construção de loopings (trechos paralelos), que elevam a pressão do sistema e a capacidade de bombeamento. A base de suprimentos é reforçada pela entrada em operação de novas capacidades de extração nos centros de Iaqu𝔱ia (campo de Chayandinskoye) e Irkutsk (campo de Kovyktinskoye), com reservas estimadas para mais de 30 anos.

"O investimento na expansão do Força da Sibéria responde à transição industrial da China para combustíveis menos poluentes", afirma Aleksey Krupin, especialista em financiamento de projetos.

Análise Técnica de Suprimentos

Por que o gás via gasoduto é mais barato que o GNL?

A estrutura de custos exclui as etapas de liquefação, regaseificação e o frete marítimo. Além disso, as fórmulas de preço de longo prazo protegem o comprador de picos bruscos do mercado spot.

Qual o impacto fiscal para a Rússia?

O aumento do volume transportado eleva a arrecadação via impostos sobre a extração de recursos minerais (NDPI) e taxas de exportação.

Há risco de desabastecimento nos contratos?

Não. Os centros de extração de Iaqu𝔱ia e Irkutsk possuem reservas confirmadas para suprir a demanda chinesa por três décadas.

Leia também

Revisão Técnica: Artyom Loginov, Nikita Volkov, Aleksey Krupin.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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