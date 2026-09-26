Economistas e organizações civis propõem nova abordagem para indicadores econômicos no Brasil

Cerca de 100 economistas e 60 organizações civis lançaram a iniciativa Vida em Conta, articulada pela Plataforma Cipó e pela organização Transforma. O grupo propõe deslocar o eixo do debate econômico para indicadores que reflitam as condições concretas de vida da população, questionando a eficácia de métricas agregadas que não chegam à base da pirâmide social.

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Os signatários reconhecem a retomada de políticas públicas e investimentos desde 2023, que resultaram na queda da inflação, redução do desemprego e avanço no combate à fome. Contudo, alertam que esses ganhos são frágeis. O risco apontado é o retorno a um modelo de austeridade permanente, caracterizado por restrições ao investimento público e desonerações tributárias sem contrapartidas claras para o desenvolvimento social ou ambiental.

O ponto central da crítica reside na distribuição da riqueza. Para Maiara Folly, diretora-executiva da Plataforma Cipó, o crescimento do PIB isoladamente não define o sucesso econômico; a métrica real deve ser a capacidade de transformar a riqueza nacional em empregos de qualidade e redução de desigualdades.

A agenda do movimento prioriza cinco eixos:

Combate às disparidades de renda, raça, gênero e território no planejamento estatal;

Redução direta do custo de vida;

Melhoria das condições de tempo e dignidade para o trabalhador;

Fortalecimento da soberania tecnológica;

Diversificação da matriz produtiva para evitar a dependência de setores primários e gerar empregos qualificados.

Marco Antonio Rocha, diretor-executivo do Transforma, argumenta que o país não pode limitar a discussão a ajustes fiscais de curto prazo. Segundo ele, a economia brasileira precisa de uma agenda de transformação social capaz de responder a pressões externas, como as mudanças climáticas e a automação do trabalho.