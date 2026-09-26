Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Rússia eleva projeção de exportações de petróleo para 244,7 milhões de toneladas em 2026

economia

O governo russo revisou a projeção de exportações de petróleo para 2026, elevando a estimativa para 244,7 milhões de toneladas. O novo macroprognóstico do Ministério do Desenvolvimento Econômico indica um volume superior às previsões feitas no início do ano.

Перевозка нефти
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Dinâmica de exportação

De acordo com o relatório analisado pelo gabinete ministerial em 24 de setembro, o fluxo de exportação para 2026 deve ser 7,5 milhões de toneladas maior do que o calculado anteriormente. Para 2025, a previsão é de 230,8 milhões de toneladas.

A alteração reflete a adaptação das companhias petrolíferas aos novos custos de frete e métodos de pagamento. O aumento nas projeções acompanha a expansão da capacidade portuária voltada para o Leste, onde Índia e China se consolidam como os principais compradores.

Extração e refino

Enquanto as exportações sobem, os números de extração mantêm-se estáveis. A produção de matéria-prima (incluindo condensado de gás) para 2026 está prevista em 511 milhões de toneladas. O volume é similar ao esperado para 2025 (511,4 milhões) e inferior ao registrado em 2024 (516 milhões).

O cenário indica que a Rússia está exportando uma fatia maior de petróleo bruto em relação à produção total. Esse movimento pode ser resultado de cronogramas de manutenção em refinarias nacionais ou da rentabilidade atual do envio de matéria-prima bruta.

Para evitar a escassez de gasolina e diesel no mercado interno, o Estado precisará ajustar as taxas de exportação e os pagamentos de amortecimento (dampeners) definidos pelo Ministério das Finanças.

Perspectivas até 2029

As projeções a longo prazo indicam uma queda nas remessas após o pico de 2026: a previsão cai para 232,5 milhões de toneladas em 2027 e para 216,6 milhões em 2028. Em contrapartida, a extração deve subir para 525 milhões de toneladas até o final da década.

A ampliação da diferença entre a extração e a exportação sugere a intenção de aumentar o processamento interno do petróleo, priorizando a venda de produtos com maior valor agregado em vez de apenas matéria-prima.

Indicador / Período Efeito Econômico
Exportação 2026: 244,7 mi t Aumento da receita em moeda estrangeira
Extração 2028: 525 mi t Investimentos em novos jazidas e tecnologias de recuperação (Triz)
Queda na exportação até 2029 Foco no consumo interno e petroquímica

Análise de riscos e impactos

Impacto no orçamento: O aumento do volume físico exportado, mantendo-se os preços, assegura a receita para compromissos sociais e reduz a pressão financeira no serviço da dívida diante de taxas de juros elevadas.

Abastecimento interno: O governo utiliza cotas e normas de bolsa para garantir que o mercado doméstico de combustíveis seja priorizado frente ao crescimento das exportações.

Riscos: A concretização dessas metas depende da demanda asiática, que pode ser afetada por uma recessão global, e da estabilidade da frota de navios tanque diante de possíveis sanções.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Mulher
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Azul no guarda-roupa para 2026: a escolha da tonalidade transforma completamente a dinâmica visual
Mulher
Azul no guarda-roupa para 2026: a escolha da tonalidade transforma completamente a dinâmica visual
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Mulher
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Mais populares
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas

substituir gavetas por argolas e ganchos em cabides não apenas libera espaço, mas impede que peças de seda vincem e que colares se entrelacem

Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
últimos materiais
Rússia eleva projeção de exportações de petróleo para 244,7 milhões de toneladas em 2026
Alimentos e suplementos que auxiliam na mobilidade de cães idosos
Pontos pretos no silicone do banheiro: quando a limpeza é inútil e a substituição é a única solução
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Hemoglobina normal não exclui síndrome das pernas inquietas se a ferritina estiver baixa
Proibição de Lula: uma manobra eleitoral ou preocupação genuína com o vício?
Arroz com legumes: como cozinhar a abobrinha para ela não desmanchar
Pobreza na Argentina sobe para 32,3% no primeiro semestre de 2026
Turistas chineses trocam eixos tradicionais por destinos como Murmansk e Primorsky
Veneza planeja elevar taxa de entrada no centro histórico para 30 euros
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.