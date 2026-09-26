Rússia eleva projeção de exportações de petróleo para 244,7 milhões de toneladas em 2026

O governo russo revisou a projeção de exportações de petróleo para 2026, elevando a estimativa para 244,7 milhões de toneladas. O novo macroprognóstico do Ministério do Desenvolvimento Econômico indica um volume superior às previsões feitas no início do ano.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Dinâmica de exportação

De acordo com o relatório analisado pelo gabinete ministerial em 24 de setembro, o fluxo de exportação para 2026 deve ser 7,5 milhões de toneladas maior do que o calculado anteriormente. Para 2025, a previsão é de 230,8 milhões de toneladas.

A alteração reflete a adaptação das companhias petrolíferas aos novos custos de frete e métodos de pagamento. O aumento nas projeções acompanha a expansão da capacidade portuária voltada para o Leste, onde Índia e China se consolidam como os principais compradores.

Extração e refino

Enquanto as exportações sobem, os números de extração mantêm-se estáveis. A produção de matéria-prima (incluindo condensado de gás) para 2026 está prevista em 511 milhões de toneladas. O volume é similar ao esperado para 2025 (511,4 milhões) e inferior ao registrado em 2024 (516 milhões).

O cenário indica que a Rússia está exportando uma fatia maior de petróleo bruto em relação à produção total. Esse movimento pode ser resultado de cronogramas de manutenção em refinarias nacionais ou da rentabilidade atual do envio de matéria-prima bruta.

Para evitar a escassez de gasolina e diesel no mercado interno, o Estado precisará ajustar as taxas de exportação e os pagamentos de amortecimento (dampeners) definidos pelo Ministério das Finanças.

Perspectivas até 2029

As projeções a longo prazo indicam uma queda nas remessas após o pico de 2026: a previsão cai para 232,5 milhões de toneladas em 2027 e para 216,6 milhões em 2028. Em contrapartida, a extração deve subir para 525 milhões de toneladas até o final da década.

A ampliação da diferença entre a extração e a exportação sugere a intenção de aumentar o processamento interno do petróleo, priorizando a venda de produtos com maior valor agregado em vez de apenas matéria-prima.

Indicador / Período Efeito Econômico Exportação 2026: 244,7 mi t Aumento da receita em moeda estrangeira Extração 2028: 525 mi t Investimentos em novos jazidas e tecnologias de recuperação (Triz) Queda na exportação até 2029 Foco no consumo interno e petroquímica

Análise de riscos e impactos

Impacto no orçamento: O aumento do volume físico exportado, mantendo-se os preços, assegura a receita para compromissos sociais e reduz a pressão financeira no serviço da dívida diante de taxas de juros elevadas.

Abastecimento interno: O governo utiliza cotas e normas de bolsa para garantir que o mercado doméstico de combustíveis seja priorizado frente ao crescimento das exportações.

Riscos: A concretização dessas metas depende da demanda asiática, que pode ser afetada por uma recessão global, e da estabilidade da frota de navios tanque diante de possíveis sanções.