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Exportação de trigo russo em agosto atinge menor volume em 16 anos após bloqueio logístico

economia

O governo da região de Krasnodar declarou estado de emergência desde 12 de agosto devido ao bloqueio na escoação da produção agrícola. Ataques à infraestrutura logística e a interrupção da navegação na bacia do Mar Azov e Mar Negro causaram o acúmulo de grãos no interior da região.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A dependência do fluxo marítimo é crítica: 84% das exportações de grãos da Rússia passam por esses portos. Em Novorossiysk, os terminais NZT, NKHP e KSK somam uma capacidade de 26,1 milhões de toneladas por ano. No entanto, a exportação de trigo russo em agosto caiu para 1,8 milhão de toneladas, o menor volume registrado em 16 anos.

A substituição do transporte marítimo por rodoviário é inviável devido à disparidade de escala entre caminhões e navios. A alternativa real concentra-se nos trilhos. O fluxo de grãos já está sendo redirecionado para os portos do Báltico e Murmansk, além de rotas pelo Mar Cáspio e passagens terrestres.

Para viabilizar a mudança de rota, a RZD (Ferrovias Russas) aplicou um desconto de 38% no frete para grãos que utilizam a rota oeste do corredor "Norte-Sul", passando por Daguestão, Azerbaijão e Irã.

O aumento nos custos e na distância do transporte impacta a margem do produtor. Como resposta, as autoridades de Kuban destinam 5 bilhões de rublos para a compra de grãos de agricultores e pequenas propriedades, além de conceder carências em empréstimos e adiamentos no aluguel de terras. Intervenções estatais de compra também estão em preparação.

A operação agora foca na diversificação imediata dos fluxos através de quatro eixos: Báltico, Cáspio, corredor "Norte-Sul" e rotas terrestres, visando reduzir a vulnerabilidade da região frente à dependência de um único canal marítimo.

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