China restringe exportações de combustíveis após estoques atingirem mínimas de 15 anos

A China registrou a queda dos estoques de gasolina e diesel para os níveis mais baixos dos últimos 10 a 15 anos. O cenário força Pequim a restringir as exportações para garantir o abastecimento interno, enquanto a alta nos preços globais do petróleo reduz a viabilidade operacional das refinarias independentes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Estoques em níveis mínimos

As reservas comerciais de gasolina atingiram o patamar mais baixo desde 2011, enquanto o diesel renovou a mínima de 2015, segundo dados da GL Consulting. O esvaziamento dos tanques resultou da combinação entre vendas externas intensas nos meses anteriores e o aumento da demanda doméstica sazonal. A falta de transparência oficial de Pequim sobre esses volumes obriga o mercado a depender de indicadores indiretos e cálculos de fornecedores independentes.

Restrição de fluxos externos

No início do ano, o processamento de petróleo na China caiu cerca de 7%, reflexo de instabilidades no fornecimento de matéria-prima e cotas de exportação rígidas implementadas em março. Embora tenha havido uma flexibilização no verão, o déficit atual sinaliza um novo endurecimento do controle. A expectativa é que, em outubro, as refinarias estatais priorizem a segurança energética interna, reduzindo drasticamente o volume de produtos destinados ao mercado global.

Custos de refino e queda na produção

O custo elevado do barril de petróleo reduziu a margem de lucro das refinarias independentes (as chamadas "teapots"), levando ao corte na produção. A Rystad Energy já revisou a previsão de processamento para baixo, estimando uma queda de 880 mil barris por dia. O cenário é agravado por manutenções técnicas programadas em plantas estatais e incertezas nas importações do Oriente Médio, o que impacta o planejamento de compras para o quarto trimestre.

Fator / Indicador Consequência Econômica Mínima de estoques de gasolina (desde 2011) Endurecimento de cotas de exportação e risco de alta de preços internos Alta nos preços mundiais do petróleo Queda na margem de refino e paralisação de capacidades em refinarias independentes Revisão para baixo do fluxo de importação Redução da atividade no mercado global de petróleo e ajuste de balanços

Análise de impactos

Causas da queda nos estoques: exportações agressivas entre agosto e setembro somadas ao consumo interno superior à capacidade de produção atual das refinarias.

Efeito nos preços globais: a menor demanda chinesa por petróleo bruto (devido à queda no refino) pode conter a alta das cotações do barril, mas a escassez de combustíveis prontos na Ásia tende a elevar os preços da gasolina.

Perspectiva para outubro: previsão de corte severo nas exportações. Pequim deve reduzir ou anular as cotas de venda externa para recompor as reservas nacionais.

Impacto nos fornecedores russos: a redução da carga de processamento nas refinarias chinesas pode desacelerar a compra de petróleo russo no curto prazo, embora os contratos de longo prazo permaneçam ativos.