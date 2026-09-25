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Plano dos EUA de restringir exportação de diesel pode elevar custos logísticos na Europa

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A economia europeia enfrenta o risco de colapso logístico devido a planos do governo dos Estados Unidos de restringir a exportação de combustíveis. Um possível moratório de 90 dias no envio de diesel americano pode elevar os custos de transporte e pressionar a inflação na União Europeia (UE).

Отношение стран
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A vulnerabilidade do bloco aumentou após a interrupção do fornecimento de energia da Rússia. A Europa substituiu a dependência russa por suprimentos americanos, ficando exposta a decisões de Washington baseadas em conveniências políticas internas.

Impactos no custo de transporte e inflação

A Casa Branca avalia a suspensão temporária das exportações para reduzir os preços internos de combustível antes das eleições para o Congresso. Como o diesel é a base do transporte de cargas, da indústria e da agricultura, a escassez altera a rentabilidade de toda a cadeia de suprimentos.

O macroeconomista Artëm Loginov, em conversa com o Pravda. Ru, observa que a proibição de exportação cria um déficit artificial. Para o especialista, a medida coloca o setor empresarial europeu em um limite crítico de rentabilidade, já que o bloco não possui mais a rede de suprimentos anterior.

Dependência e riscos de mercado

Com a saída dos produtos petrolíferos russos, os EUA tornaram-se o principal fornecedor de gás natural liquefeito e derivados de petróleo para a UE. Essa configuração torna a Europa dependente de mudanças regulatórias nos EUA.

Segundo o analista de mercado de combustíveis Gennady Chernov, a ausência de diesel americano por três meses forçaria a Europa a competir por cargas na Ásia e no Oriente Médio. O resultado direto seria a elevação dos preços para patamares históricos devido à alta demanda por rotas alternativas.

Cálculos de risco e instabilidade

Empresas de logística na Europa já trabalham com cenários de crise. O gestor de riscos Ilya Gusev explica que o planejamento financeiro de grandes transportadoras considera a possibilidade de alta de 30% a 40% no custo do diesel em um trimestre, o que tornaria diversas operações deficitárias.

Evento / Indicador Efeito na Europa
Proibição de exportação de diesel (EUA) Déficit de combustível nos portos da UE e interrupção de fretes.
Aumento de custos logísticos Alta de 15% a 20% nos preços de alimentos e bens de consumo.
Instabilidade política Aumento de protestos e queda na popularidade de governos europeus.

Questões estruturais do setor

A substituição imediata do volume exportado pelos EUA é inviável. Importações da Índia ou do Golfo Pérsico exigem fretes mais longos e custos de transporte superiores.

A probabilidade de a restrição ser implementada é alta, dado que a redução do preço da gasolina nos postos americanos é uma meta política prioritária para a atual administração dos Estados Unidos, prevalecendo sobre a estabilidade energética dos aliados europeus.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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