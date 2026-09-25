O Banco Central da Rússia identificou que o crescimento do PIB não depende apenas do custo do crédito, mas de barreiras estruturais no mercado. Segundo a presidente da instituição, Elvira Nabiullina, a liquidez barata, isoladamente, não impulsionaria a produção, mas aceleraria a inflação, dado o cenário atual de escassez de mão de obra e restrições tecnológicas.
A divergência entre o setor produtivo e o regulador centra-se na taxa de juros. Enquanto empresas demandam crédito mais barato, o Banco Central argumenta que a alta do capital tomado é consequência, e não a causa, da estagnação.
Os principais gargalos apontados são o déficit crítico de funcionários, o isolamento tecnológico e a falta de equipamentos importados devido às sanções. Com o desemprego em níveis historicamente baixos e as fábricas operando em capacidade máxima, a injeção de capital não resulta em aumento de oferta.
O macroeconomista Artêm Loginov explica que, em um mercado de trabalho saturado, créditos baratos levariam as empresas a disputar os mesmos engenheiros e operários, elevando custos operacionais e preços finais sem expandir a produção.
A saída de empresas estrangeiras e a transferência de ativos para grupos russos alteraram a percepção de risco dos investidores. A instabilidade nas regras de transição de propriedade desestimula projetos de longo prazo.
Mecanismos judiciais e administrativos de redistribuição de ativos reduzem a previsibilidade. Para projetos com retorno previsto em 10 ou 15 anos, a estabilidade do campo jurídico é a condição primária.
O advogado especializado em direito corporativo Roman Lavrentev observa que a falta de clareza entre a transferência legal de direitos e a redistribuição administrativa leva o grande capital a preferir instrumentos líquidos ou offshores em vez de construir novas plantas industriais.
A escassez de pessoal força as empresas a elevar salários acima da média para reter equipes. Esse movimento reduz a rentabilidade e compromete a modernização das plantas.
A economista do mercado de trabalho Irina Kostina destaca que a "corrida salarial" consome recursos que seriam destinados à compra de maquinário. Como a importação de equipamentos segue limitada, o setor enfrenta um impasse na automação.
Neste cenário, a maior parte dos investimentos continua concentrada no setor estatal, via encomendas de defesa e projetos nacionais.
|Fator
|Impacto Econômico
|Déficit de mão de obra
|Aumento de custos com pessoal e limite na expansão fabril.
|Redistribuição de ativos
|Queda na atividade de investimento privado e aumento de riscos regulatórios.
|Sanções tecnológicas
|Custo logístico elevado e dependência de novos fornecedores.
|Política monetária rígida
|Controle da demanda excedente para conter a inflação.
Por que a taxa de juros não cai para apoiar a indústria?
Porque a falta de mão de obra e equipamentos impediria o aumento da produção. O capital excedente migraria para o mercado de câmbio ou pressionaria os preços ao consumidor.
Qual a prioridade atual: crédito ou pessoal?
Dados do Conselho de Patrões e Empregadores da Rússia (RSPP) e do Banco Central indicam que a falta de pessoal qualificado superou o custo do financiamento como principal problema industrial.
Qual o impacto da mudança de proprietários estrangeiros?
Cria incerteza jurídica. Sem garantias absolutas de preservação do capital, investidores evitam projetos de maturação lenta.
Quando a política monetária será flexibilizada?
O Banco Central condiciona a redução da taxa básica à desaceleração sustentada da inflação e ao resfriamento da demanda de crédito e consumo.
Verificação especializada: Artêm Loginov (macroeconomia), Roman Lavrentev (direito corporativo), Irina Kostina (mercado de trabalho).
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.