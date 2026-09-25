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Escassez de mão de obra na Rússia supera custo de crédito como obstáculo industrial

economia

O Banco Central da Rússia identificou que o crescimento do PIB não depende apenas do custo do crédito, mas de barreiras estruturais no mercado. Segundo a presidente da instituição, Elvira Nabiullina, a liquidez barata, isoladamente, não impulsionaria a produção, mas aceleraria a inflação, dado o cenário atual de escassez de mão de obra e restrições tecnológicas.

Центральный банк России
Photo: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Limites da produção e política monetária

A divergência entre o setor produtivo e o regulador centra-se na taxa de juros. Enquanto empresas demandam crédito mais barato, o Banco Central argumenta que a alta do capital tomado é consequência, e não a causa, da estagnação.

Os principais gargalos apontados são o déficit crítico de funcionários, o isolamento tecnológico e a falta de equipamentos importados devido às sanções. Com o desemprego em níveis historicamente baixos e as fábricas operando em capacidade máxima, a injeção de capital não resulta em aumento de oferta.

O macroeconomista Artêm Loginov explica que, em um mercado de trabalho saturado, créditos baratos levariam as empresas a disputar os mesmos engenheiros e operários, elevando custos operacionais e preços finais sem expandir a produção.

Segurança jurídica e fluxo de capital

A saída de empresas estrangeiras e a transferência de ativos para grupos russos alteraram a percepção de risco dos investidores. A instabilidade nas regras de transição de propriedade desestimula projetos de longo prazo.

Mecanismos judiciais e administrativos de redistribuição de ativos reduzem a previsibilidade. Para projetos com retorno previsto em 10 ou 15 anos, a estabilidade do campo jurídico é a condição primária.

O advogado especializado em direito corporativo Roman Lavrentev observa que a falta de clareza entre a transferência legal de direitos e a redistribuição administrativa leva o grande capital a preferir instrumentos líquidos ou offshores em vez de construir novas plantas industriais.

Dinâmica de custos e investimentos

A escassez de pessoal força as empresas a elevar salários acima da média para reter equipes. Esse movimento reduz a rentabilidade e compromete a modernização das plantas.

A economista do mercado de trabalho Irina Kostina destaca que a "corrida salarial" consome recursos que seriam destinados à compra de maquinário. Como a importação de equipamentos segue limitada, o setor enfrenta um impasse na automação.

Neste cenário, a maior parte dos investimentos continua concentrada no setor estatal, via encomendas de defesa e projetos nacionais.

Fator Impacto Econômico
Déficit de mão de obra Aumento de custos com pessoal e limite na expansão fabril.
Redistribuição de ativos Queda na atividade de investimento privado e aumento de riscos regulatórios.
Sanções tecnológicas Custo logístico elevado e dependência de novos fornecedores.
Política monetária rígida Controle da demanda excedente para conter a inflação.

Análise de pontos críticos

Por que a taxa de juros não cai para apoiar a indústria?
Porque a falta de mão de obra e equipamentos impediria o aumento da produção. O capital excedente migraria para o mercado de câmbio ou pressionaria os preços ao consumidor.

Qual a prioridade atual: crédito ou pessoal?
Dados do Conselho de Patrões e Empregadores da Rússia (RSPP) e do Banco Central indicam que a falta de pessoal qualificado superou o custo do financiamento como principal problema industrial.

Qual o impacto da mudança de proprietários estrangeiros?
Cria incerteza jurídica. Sem garantias absolutas de preservação do capital, investidores evitam projetos de maturação lenta.

Quando a política monetária será flexibilizada?
O Banco Central condiciona a redução da taxa básica à desaceleração sustentada da inflação e ao resfriamento da demanda de crédito e consumo.

Verificação especializada: Artêm Loginov (macroeconomia), Roman Lavrentev (direito corporativo), Irina Kostina (mercado de trabalho).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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