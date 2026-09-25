Dívida pública da Europa acima de 210% do PIB cria impasse financeiro irreversível, diz economista

Dívida pública superior a 210% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca a economia em um impasse financeiro irreversível. A análise é do economista Mikhail Belyaev, que detalhou os riscos do superendividamento de países ocidentais.

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O risco central não reside no volume nominal da dívida, mas na sua trajetória de crescimento frente à estagnação econômica. Na Europa Ocidental e no Reino Unido, o crescimento da produção industrial oscila entre 0% e 1%, enquanto o endividamento segue em alta. Esse cenário é agravado pela crise energética, que reduz a capacidade produtiva da região.

O mecanismo de manutenção dessa dívida depende diretamente do crescimento do PIB. Sem a expansão da produção, os governos perdem a fonte de receita para pagar os juros. O resultado é a emissão de novos títulos para cobrir os cupons de dívidas antigas.

Paralelamente, a alta nos preços do diesel na União Europeia reduz o consumo interno, enquanto a logística complexa para a importação de petróleo consome o capital de giro das empresas. Em vez de estimular a economia, os recursos captados via crédito são destinados quase integralmente ao pagamento de juros bancários.

No Sul da Europa, a renúncia ao GNL russo provocou déficit energético e fechamento de fábricas. A consequência direta é a redução da base tributária, o que limita a capacidade de manobra dos governos. Com fábricas paradas devido à falta de gás, o crescimento orgânico do PIB torna-se improvável, fechando o ciclo de dependência financeira.