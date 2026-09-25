Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Parlamentares democratas pedem que governo Trump cesse interferência em eleições brasileiras de 2026
Jardins recém-plantados: técnicas para reduzir a sensação de vazio visual
Audi e Volkswagen convocam 2 milhões de veículos para recall por defeito no sistema de direção
Por que rugas lisas não garantem um rosto jovem: a anatomia do volume
Cloud Cut: O detalhe das camadas internas que elimina o efeito 'triangular' e o cabelo achatado
Tendência de autocuidado em casa substitui visitas a salões
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Puxar bolinhas da lã destrói o tecido: o que realmente acontece com as fibras

Dívida pública da Europa acima de 210% do PIB cria impasse financeiro irreversível, diz economista

economia

Dívida pública superior a 210% do Produto Interno Bruto (PIB) coloca a economia em um impasse financeiro irreversível. A análise é do economista Mikhail Belyaev, que detalhou os riscos do superendividamento de países ocidentais.

Евро
Photo: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евро

O risco central não reside no volume nominal da dívida, mas na sua trajetória de crescimento frente à estagnação econômica. Na Europa Ocidental e no Reino Unido, o crescimento da produção industrial oscila entre 0% e 1%, enquanto o endividamento segue em alta. Esse cenário é agravado pela crise energética, que reduz a capacidade produtiva da região.

O mecanismo de manutenção dessa dívida depende diretamente do crescimento do PIB. Sem a expansão da produção, os governos perdem a fonte de receita para pagar os juros. O resultado é a emissão de novos títulos para cobrir os cupons de dívidas antigas.

Paralelamente, a alta nos preços do diesel na União Europeia reduz o consumo interno, enquanto a logística complexa para a importação de petróleo consome o capital de giro das empresas. Em vez de estimular a economia, os recursos captados via crédito são destinados quase integralmente ao pagamento de juros bancários.

No Sul da Europa, a renúncia ao GNL russo provocou déficit energético e fechamento de fábricas. A consequência direta é a redução da base tributária, o que limita a capacidade de manobra dos governos. Com fábricas paradas devido à falta de gás, o crescimento orgânico do PIB torna-se improvável, fechando o ciclo de dependência financeira.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Skoda supera Porsche em rentabilidade operacional no Grupo VW
Carros
Skoda supera Porsche em rentabilidade operacional no Grupo VW
Luciana Genro
Brasil
Luciana Genro
BYD Seal 07: a autonomia de 718 km e o limite da química LFP
Carros
BYD Seal 07: a autonomia de 718 km e o limite da química LFP
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
últimos materiais
Dívida pública da Europa acima de 210% do PIB cria impasse financeiro irreversível, diz economista
Parlamentares democratas pedem que governo Trump cesse interferência em eleições brasileiras de 2026
Jardins recém-plantados: técnicas para reduzir a sensação de vazio visual
Audi e Volkswagen convocam 2 milhões de veículos para recall por defeito no sistema de direção
Por que rugas lisas não garantem um rosto jovem: a anatomia do volume
Cloud Cut: O detalhe das camadas internas que elimina o efeito 'triangular' e o cabelo achatado
Tendência de autocuidado em casa substitui visitas a salões
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Puxar bolinhas da lã destrói o tecido: o que realmente acontece com as fibras
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.