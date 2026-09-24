Banco Central do Brasil e BCE estudam integração do Pix com sistema de pagamentos europeu

O Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu (BCE) iniciaram nesta quinta-feira (24) um estudo de viabilidade para integrar o Pix ao Target Instant Payment Settlement (Tips), a infraestrutura de liquidação instantânea do Eurosistema.
A análise técnica, jurídica e operacional visa eliminar gargalos em remessas internacionais. O objetivo é que transferências e pagamentos entre Brasil e a zona do euro ocorram em segundos, com a conversão e disponibilidade dos recursos na moeda local de forma quase imediata.
Atualmente, o Tips opera com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa, com previsão de expandir para outras moedas do Espaço Econômico Europeu. A integração com o Pix segue a mesma lógica de conexão que o BCE já desenvolve com o sistema Nexus (do Banco de Compensações Internacionais) e com as infraestruturas de pagamentos da Suíça e da Índia.
Para o Banco Central do Brasil, a medida reduz a dependência de intermediários caros e lentos, alinhando-se ao Plano de Ação do G20 para aprimorar a transparência e a velocidade de transações transfronteiriças.
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O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.