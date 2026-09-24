Produção de GNL na Rússia sobe 29,7% em agosto com retomada de projetos no Ártico

A produção de gás natural liquefeito (GNL) na Rússia registrou alta de 29,7% em agosto de 2026, atingindo 2,5 milhões de toneladas. O salto no segmento de larga escala compensou a desaceleração na extração de gás de rede, impactada pela estabilização climática após o inverno.

Photo: freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовый Клондайк на дне океана: найденный в Индонезии пласт изменит расстановку сил на рынке

O resultado reflete a retomada plena do projeto Sakhalin-2, que encerrou manutenções preventivas realizadas entre junho e julho, e a estabilização dos embarques do Arctic LNG-2. Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, o aumento de quase um terço na produção é consequência direta da adaptação da logística para os novos projetos da região Ártica.

A extração total de gás em agosto somou 49,8 bilhões de metros cúbicos, alta de 1,6% em relação ao ano anterior. Contudo, o ritmo de crescimento anual caiu: de 5,8% no primeiro trimestre para 3,5% no acumulado de oito meses. O analista financeiro Nikita Volkov aponta que o mercado está em fase de resfriamento após os picos de consumo registrados no inverno.

No setor mineral e elétrico, a extração de carvão subiu 4,7% em agosto (33,9 milhões de toneladas), embora o volume total dos primeiros oito meses do ano apresente queda de 1,1%. Na geração de energia, houve mudança na matriz: a produção em usinas térmicas recuou 3,6%, enquanto usinas nucleares e hidrelétricas cresceram 2,6% e 10%, respectivamente.

O setor de refino é o ponto crítico. O índice de produção de derivados de petróleo caiu para 82,2% do nível do ano anterior. A queda no volume de processamento está ligada a incidentes técnicos e ataques a refinarias. Para evitar especulações, o governo restringiu a divulgação de dados específicos sobre a produção de combustíveis. O analista Gennady Chernov afirma que a prioridade atual é a recuperação das capacidades para garantir o abastecimento interno.

Indicador (Agosto 2026) Efeito Econômico / Consequência GNL: +29,7% Fortalecimento das exportações via rotas marítimas, contornando limites de gasodutos Refino: 82,2% do nível anterior Pressão sobre a logística e dependência de importação de certas frações Hidrelétricas: +10% Redução do custo de geração no sistema elétrico Extração de gás: desaceleração para 3,5% Estabilização dos estoques em armazenamento após pico invernal

Pontos de Atenção:

GNL vs Gás Comum: O crescimento do GNL é impulsionado pela monetização de reservas árticas via infraestrutura móvel (navios), independente de dutos.

O crescimento do GNL é impulsionado pela monetização de reservas árticas via infraestrutura móvel (navios), independente de dutos. Combustíveis: Para conter preços internos diante da queda no refino, o governo utiliza mecanismos de amortecimento e restrições à exportação.

Para conter preços internos diante da queda no refino, o governo utiliza mecanismos de amortecimento e restrições à exportação. Fertilizantes: A queda de 1,1% a 4,5% na produção de amônia e fertilizantes reflete a base alta do ano anterior e a reestruturação logística para mercados do Sul Global.

A queda de 1,1% a 4,5% na produção de amônia e fertilizantes reflete a base alta do ano anterior e a reestruturação logística para mercados do Sul Global. Carvão: A redução no acumulado de 8 meses não indica falta de recurso, mas gargalos logísticos no Corredor Oriental.