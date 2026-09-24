Produção de GNL na Rússia sobe 29,7% em agosto com retomada de projetos no Ártico

A produção de gás natural liquefeito (GNL) na Rússia registrou alta de 29,7% em agosto de 2026, atingindo 2,5 milhões de toneladas. O salto no segmento de larga escala compensou a desaceleração na extração de gás de rede, impactada pela estabilização climática após o inverno.
O resultado reflete a retomada plena do projeto Sakhalin-2, que encerrou manutenções preventivas realizadas entre junho e julho, e a estabilização dos embarques do Arctic LNG-2. Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, o aumento de quase um terço na produção é consequência direta da adaptação da logística para os novos projetos da região Ártica.
A extração total de gás em agosto somou 49,8 bilhões de metros cúbicos, alta de 1,6% em relação ao ano anterior. Contudo, o ritmo de crescimento anual caiu: de 5,8% no primeiro trimestre para 3,5% no acumulado de oito meses. O analista financeiro Nikita Volkov aponta que o mercado está em fase de resfriamento após os picos de consumo registrados no inverno.
No setor mineral e elétrico, a extração de carvão subiu 4,7% em agosto (33,9 milhões de toneladas), embora o volume total dos primeiros oito meses do ano apresente queda de 1,1%. Na geração de energia, houve mudança na matriz: a produção em usinas térmicas recuou 3,6%, enquanto usinas nucleares e hidrelétricas cresceram 2,6% e 10%, respectivamente.
O setor de refino é o ponto crítico. O índice de produção de derivados de petróleo caiu para 82,2% do nível do ano anterior. A queda no volume de processamento está ligada a incidentes técnicos e ataques a refinarias. Para evitar especulações, o governo restringiu a divulgação de dados específicos sobre a produção de combustíveis. O analista Gennady Chernov afirma que a prioridade atual é a recuperação das capacidades para garantir o abastecimento interno.
|Indicador (Agosto 2026)
|Efeito Econômico / Consequência
|GNL: +29,7%
|Fortalecimento das exportações via rotas marítimas, contornando limites de gasodutos
|Refino: 82,2% do nível anterior
|Pressão sobre a logística e dependência de importação de certas frações
|Hidrelétricas: +10%
|Redução do custo de geração no sistema elétrico
|Extração de gás: desaceleração para 3,5%
|Estabilização dos estoques em armazenamento após pico invernal
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