Gazprom Neft cria unidade modular para converter óleos e gorduras em combustíveis

A Gazprom Neft desenvolveu uma unidade modular para converter gorduras e óleos em combustível. O foco do projeto não está em um novo processo químico, mas na engenharia de montagem da planta.

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O equipamento foi dividido em blocos com dimensões de contêineres ISO ou gabaritos ferroviários. Essa configuração permite o transporte por diferentes modais e a montagem rápida no local via conexões de tubulações e estruturas metálicas.

A estrutura da unidade engloba:

tanques e bombas;

trocadores de calor e fornos;

reatores e separadores;

compressores e colunas de retificação.

O design modular permite ajustar a configuração das linhas ou expandir a capacidade de processamento.

A planta processa óleos vegetais, óleos culinários usados, gorduras animais e óleos de sebo. O ciclo produtivo passa por esterificação, hidrodesoxigenação, separação, hidrodesparafinação e retificação final.

O resultado do processamento são três frações: gasolina, querosene e diesel.

O formato móvel altera a logística de implantação. A unidade pode ser instalada em refinarias (NPZ), plantas de processamento de gás (GPZ) ou diretamente nos pontos de coleta de matéria-prima. A operação dos reatores exige a infraestrutura de fornecimento de gás rico em hidrogênio.

O desenvolvimento integra a estratégia de produção de combustível sustentável para aviação (SAF) e biocombustíveis marítimos. A empresa já realizou testes de abastecimento de navios utilizando uma mistura de combustível de baixo teor de enxofre e óleo de fritura.