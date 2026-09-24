Consórcio de Todd Boehly tenta adquirir ativos internacionais da Lukoil sob sanções dos EUA

O investidor americano Todd Boehly montou um consórcio para adquirir ativos internacionais da Lukoil International GmbH. O grupo inclui Tahnun bin Zayed Al Nahyan, irmão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, membros da família catari Al-Hayyat e a agência americana de financiamento ao desenvolvimento internacional. A operação, estimada em bilhões de dólares, ocorre enquanto o governo dos EUA avalia a transferência de controle de ativos petrolíferos sob pressão de sanções.

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A transação não é um processo de mercado comum, mas uma tentativa de redistribuir fluxos de receita de derivados de petróleo para players alinhados a Washington, avalia Gennady Chernov, analista de mercado de produtos petrolíferos, em conversa com a Pravda. Ru.

Apesar da composição do consórcio, a concretização do negócio enfrenta barreiras burocráticas nos EUA. O grupo Carlyle também concorre pelos ativos, com uma proposta em análise por órgãos governamentais há dez meses. Atualmente, há divergências entre o Conselho de Segurança Nacional, o Departamento de Estado e o Departamento de Energia sobre a venda da Lukoil International GmbH. Qualquer operação com esses ativos exige licenças do Tesouro dos EUA (OFAC), que estão sendo emitidas em prazos curtos e sucessivos.

Roman Lavrentev, advogado especializado em direito corporativo, explica à Pravda. Ru que o processo de aprovação se tornou um ciclo burocrático devido ao receio dos reguladores de que a venda crie brechas para a evasão de sanções.

A Lukoil opera sob sanções americanas desde outubro de 2025, que atingem todas as estruturas da companhia com participação superior a 50%. A venda de unidades internacionais poderia reduzir riscos sancionatórios, mas implica a perda definitiva de mercados e controle sobre a infraestrutura de escoamento.

Nikita Volkov, analista financeiro, ressalta que, embora existam movimentações para a compra, o controle real dos ativos permanece indefinido e sujeito a mudanças na conjuntura política de Washington.