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Força da Sibéria restabelece fluxo de gás para China após parada técnica

economia

O gasoduto "Força da Sibéria" retomou a operação normal após a parada técnica programada. A Gazprom confirmou o encerramento dos trabalhos de manutenção, realizados entre 15 e 22 de setembro. O fluxo de gás foi restabelecido em um momento de recordes de exportação para a China, onde a прокачка (transmissão) já opera acima dos valores projetados.

Газпром, Газопровод «Сила Сибири»
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, Газопровод «Сила Сибири»

Manutenção e obrigações contratuais

A revisão da infraestrutura do gasoduto segue um ciclo padrão. O contrato entre a Gazprom e a Corporação Nacional de Petróleo e Gás da China (CNPC) prevê inspeções e ajustes técnicos duas vezes por ano: nos períodos de primavera e outono. O objetivo é assegurar a integridade do sistema antes do pico de demanda do inverno chinês.

Para Gennady Chernov, analista do mercado de derivados de petróleo, a estabilidade da rota oriental depende diretamente do serviço nas estações de compressão. A manutenção regular serve para evitar paradas não programadas durante a temporada de aquecimento, quando o consumo na China atinge o máximo.

Fluxos de exportação e volumes

O volume de exportações para a Ásia registrou 38,8 bilhões de metros cúbicos no último ano, um aumento de quase 25% em relação aos dados de 2024. A carga real do duto supera a capacidade nominal, confirmando a absorção do recurso pelo mercado chinês. Simultaneamente, o setor monitora o impacto das taxas de juros reais no financiamento de novos projetos de extração naquelas regiões da Iркутск e Yakutsk.

O economista Artem Loginov observa que a demanda chinesa permanece estável mesmo com os preços atuais dos energéticos, o que permite o planejamento da logística de combustível e investimentos na expansão da capacidade de transporte.

Meta para 2026: capacidade máxima

O plano de exportação prevê elevar as entregas para a China para 50 bilhões de metros cúbicos anuais até 2026. A "Força da Sibéria" já atingiu sua capacidade de projeto de 39 bilhões de metros cúbicos; o incremento adicional dependerá da ativação de novas rotas no Extremo Oriente.

Nikita Volkov, analista financeiro, pontua que o aumento do fluxo para a China visa a geração de receita cambial estável. Contratos de longo prazo com volumes fixos funcionam como um amortecedor contra a volatilidade dos preços de mercado.

Evento / Indicador Impacto Econômico e Setorial
Retomada da "Força da Sibéria" Normalização do fluxo de exportação e cumprimento do contrato com a CNPC
Crescimento de 24,8% nas entregas (2025) Fortalecimento do balanço comercial com a China e compensação da queda nas rotas europeias
Meta de 50 bi m³ até 2026 Necessidade de acelerar a infraestrutura e a exploração de jazidas no Extremo Oriente

Operação Técnica: Perguntas e Respostas

Por que o gasoduto para duas vezes por ano?
Para a verificação de sensores, válvulas e a limpeza interna das tubulações. Isso evita falhas críticas durante invernos rigorosos.

A parada reduz a receita do orçamento?
Não. As interrupções estão previstas no plano anual de exportação. O volume total é mantido, compensando a pausa com maior fluxo em outros períodos.

Qual a demanda atual da China por gás russo?
Crescente, devido à substituição do carvão por combustíveis menos poluentes na indústria chinesa.

Haverá novos gasodutos?
Sim. Além da expansão da linha atual, projetos como a "Força da Sibéria 2" e a rota do Extremo Oriente visam elevar as entregas para a Ásia para cerca de 100 bilhões de metros cúbicos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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