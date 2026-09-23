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UE aplica taxa de 3 euros a todas as encomendas de fora do bloco a partir de novembro

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A partir de novembro, todas as encomendas vindas de fora da União Europeia passam a pagar a taxa de três euros, independentemente do valor do produto. Até agora, este custo aplicava-se apenas a compras superiores a 150 euros.

Флаг Европейского Союза
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A decisão da Comissão Europeia visa eliminar a isenção de direitos aduaneiros para importações de baixo valor. O alvo direto são as plataformas de e-commerce, com destaque para a Temu e a Shein. Bruxelas justifica a medida não apenas pela receita fiscal, mas pelo impacto ambiental: o volume de encomendas baratas sobrecarrega a gestão de resíduos e os sistemas de reciclagem nos Estados-membros.

A escala do fenómeno é evidenciada pelos números. Em 2025, a UE importou cerca de 5,9 mil milhões de artigos de baixo valor, sendo que mais de 90% destas mercadorias têm origem na China.

Para o consumidor final, a mudança significa que o custo de entrada de qualquer pequena compra online extra-comunitária aumenta agora em três euros, encerrando a era das importações insignificantes isentas de taxas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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