Guiné-Bissau exporta 230 mil toneladas de castanha de caju e supera meta do Governo

A Guiné-Bissau exportou cerca de 230 mil toneladas de castanha de caju este ano, ultrapassando em 30 mil toneladas a previsão de 200 mil toneladas fixada pelo Governo de Transição.
De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, a Índia e o Vietname continuam a ser os principais destinos do produto. A qualidade da castanha desta campanha cumpre as exigências do mercado internacional, resultado de um escoamento rápido para Bissau, concluído maioritariamente antes do período das chuvas.
Estado atual dos stocks:
A campanha de comercialização termina em outubro, prazo determinado pelo início dos trabalhos de dragagem no porto de Bissau. A castanha de caju permanece como uma das principais fontes de receita de exportação do país.
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