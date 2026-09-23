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Guiné-Bissau exporta 230 mil toneladas de castanha de caju e supera meta do Governo

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Guiné-Bissau exporta 230 mil toneladas de castanha de caju e supera meta do Governo

A Guiné-Bissau exportou cerca de 230 mil toneladas de castanha de caju este ano, ultrapassando em 30 mil toneladas a previsão de 200 mil toneladas fixada pelo Governo de Transição.

Каштан кешью
Photo: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каштан кешью

De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, a Índia e o Vietname continuam a ser os principais destinos do produto. A qualidade da castanha desta campanha cumpre as exigências do mercado internacional, resultado de um escoamento rápido para Bissau, concluído maioritariamente antes do período das chuvas.

Estado atual dos stocks:

  • Bissau: Restam menos de cinco mil toneladas armazenadas.
  • Interior: As delegações regionais indicam que já não há castanha disponível para transporte para a capital.

A campanha de comercialização termina em outubro, prazo determinado pelo início dos trabalhos de dragagem no porto de Bissau. A castanha de caju permanece como uma das principais fontes de receita de exportação do país.

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