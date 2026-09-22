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Fazenda corta projeções de crescimento do PIB para 2026 e 2027

economia

O Ministério da Fazenda cortou as estimativas de crescimento do PIB para os próximos dois anos. No Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE), a projeção para 2026 caiu de 2,3% para 2%, enquanto a de 2027 recuou de 2,5% para 2,3%.

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A revisão reflete o peso dos juros restritivos sobre a atividade econômica. A equipe econômica agora prevê que a flexibilização monetária ocorra de forma mais gradual do que o planejado anteriormente, impactando a recuperação da indústria e dos serviços.

O peso do crédito e a dívida das famílias

O ajuste no PIB de 2026 concentra-se nos setores mais dependentes de crédito e demanda interna. O governo revisou a projeção de crescimento dos serviços de 2,4% para 1,8% e a da indústria de 2,1% para 1,7%. No contrafluxo, a agropecuária teve sua estimativa elevada de 1,8% para 2,8%, mas o ganho não compensa a queda nos demais setores.

Um fator crítico identificado pela SPE é o endividamento familiar. Embora a relação dívida/renda esteja estável, o gasto real com o serviço da dívida atingiu o nível mais alto da série histórica no segundo trimestre. Na prática, isso trava a conversão do aumento da massa salarial em consumo efetivo.

Inflação: queda em 2026 e pressão em 2027

Para 2026, a projeção do IPCA caiu de 5,1% para 4,9%. O ajuste baseia-se nos dados de julho, com preços de alimentos e serviços abaixo do previsto. Mesmo com a queda, o número permanece acima do teto da meta de inflação, fixado em 4,5%.

O cenário para 2027 é mais tenso: o governo reduziu a previsão do PIB (para 2,3%) e elevou a do IPCA, que subiu de 3,6% para 3,8%. O pivô dessa alta é a previsão de um El Niño mais intenso, que deve encarecer a produção de grãos e, consequentemente, elevar o preço das carnes.

Variáveis de risco

O governo monitora a velocidade com que eventuais cortes na taxa Selic chegarão ao consumo e ao investimento. Além disso, o boletim elenca como riscos a volatilidade do petróleo, conflitos internacionais e a recuperação da demanda doméstica.

Estes dados servem de base para o Orçamento da União e orientarão o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, previsto para ser divulgado nesta quinta-feira (24).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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