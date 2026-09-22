Rotas terrestres e marítimas se unem: Irã se torna elo estratégico para cargas russas

A partir do segundo semestre de 2026, a logística entre Rússia e Irã consolidou-se como um sistema multimodal. O Corredor de Transporte Internacional (CTI) "Norte-Sul" deixou de ser um conjunto de projetos isolados para operar como infraestrutura ativa. Para o setor produtivo, isso altera a lógica de transporte: a busca por uma rota única foi substituída pela gestão flexível de cadeias de suprimentos, baseada na conteinerização universal e no suporte de operadores locais em solo iraniano.

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Vetores Ocidental e Oriental: Ferrovia e Rodovias

A rota ocidental do CTI "Norte-Sul", que liga as regiões russas ao norte do Irã via Azerbaijão, segue como a via prioritária. O ponto crítico é a conclusão do trecho ferroviário Resht-Astara, necessário para eliminar a lacuna na malha ferroviária. No entanto, o fluxo de carga não aguarda a obra: a tecnologia de contêineres já permite combinar trilhos com transporte rodoviário, viabilizando a entrega "porta a porta" sem a necessidade de transbordo da carga.

Segundo o macroeconomista Artëm Loginov, a operação nas rotas terrestres via Azerbaijão e Ásia Central exige que as empresas adaptem rapidamente seus esquemas logísticos. A posse ou locação de parques de contêineres reduz a dependência da disponibilidade de vagões em trechos específicos.

Já a direção oriental, via Cazaquistão e Turcomenistão, funciona como um mecanismo de estabilidade. Com a concorrência entre operadoras em rotas alternativas, o caminho oriental serve como ferramenta de seguro para exportadores, permitindo a distribuição de riscos e a redução da carga nos postos de fronteira.

Nó Transcaspiano: Braço Marítimo e Portuário

O trajeto Transcaspiano integra o mar à cadeia logística. As cargas partem de Astrakhan e Makhachkala com destino aos portos iranianos de Enzeli (Bandar-Anzali) ou Amirabad. Um gargalo infraestrutural relevante é a ausência de uma linha ferroviária direta entre o porto do norte (Bandar-Anzali) e o terminal do sul (Bandar-Abbas). Isso obriga a adoção de esquemas multimodais, onde o contêiner é transferido do navio para plataformas rodoviárias ou ferroviárias.

Nikita Volkov, analista financeiro, observa que a eficiência nesta direção depende da rotatividade dos contêineres. A falta de infraestrutura do operador nos portos iranianos pode travar a carga na fase de troca de transporte, anulando as vantagens do frete marítimo.

Fator Econômico Consequência para o Negócio Ausência de ferrovia direta Anzali — Abbas Uso obrigatório de esquemas multimodais com braço rodoviário Escassez de equipamentos de contêineres Aumento da demanda por leasing e aluguel de longo prazo Presença local no Irã Agilização do processamento terminal e trâmites aduaneiros

Frota de Contêineres como Serviço

Até o final de 2026, o contêiner deixou de ser apenas embalagem para se tornar um serviço. Operadores como a MyContainers passaram a gerir parques próprios com suporte em pontos estratégicos do CTI "Norte-Sul". A manutenção de escritórios em Teerã e presença em Bandar-Abbas e Bandar-Anzali permite a resolução de problemas operacionais no local, desde a recepção do equipamento até sua redistribuição na rede iraniana.

O consultor financeiro Ilya Kravtsov afirma que a logística atual com o Irã exige que o operador garanta a movimentação do equipamento em toda a cadeia. A flexibilidade na gestão da frota é a única forma de manter a margem de lucro diante da volatilidade das tarifas.

Para empresas com capital voltado ao comércio exterior, o aluguel de contêineres funciona como ferramenta de escala, evitando a imobilização de capital na compra de frota própria, especialmente em mercados onde os fluxos de carga ainda não estabilizaram.

Logística com o Irã: Questões Operacionais

Qual a rota mais rápida atualmente?

O braço ocidental via Azerbaijão é o mais procurado para transporte rodoviário. Contudo, a rota Transcaspiana é mais eficiente para grandes volumes de contêineres, pois evita as filas nas fronteiras terrestres.

Vantagem do aluguel de contêineres vs. transitário?

Alugar o equipamento diretamente de um operador garante independência dos limites das linhas marítimas e permite que o contêiner sirva como armazém temporário no Irã, reduzindo custos de estadias de transporte.

Quais as dificuldades na troca de transporte nos portos iranianos?

O principal problema é a falta de sincronia entre os terminais portuários e a malha ferroviária. A presença local do operador facilita a coordenação da retirada da carga via rodoviária para o interior do país.

O desenvolvimento das rotas impacta o preço final?

A otimização das cadeias e a implementação de tarifas de contêineres "fim a fim" reduzem a parcela de custos de transporte, o que atua no controle de preços de produtos importados.