Grãos russos ganharam fôlego: a conta externa mudou de rumo até 2026

Governo da Rússia eliminou as tarifas de exportação sobre trigo, cevada e milho. A medida permanece em vigor até 31 de dezembro de 2026. Para o óleo de girassol e o farelo, foi estabelecido um teto tarifário válido até agosto de 2026: o custo não excederá 7,7 mil rublos por tonelada de óleo e 312 rublos por tonelada de farelo.

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Desde 2021, o setor operava sob o regime de tarifa flutuante, onde a alíquota oscilava conforme a diferença entre os preços base e indicativos. A mudança reduz a carga tributária sobre os grãos e fixa a previsibilidade de custos para os produtores de óleo e farelo.

A alteração ocorre enquanto os volumes de embarque apresentam queda acentuada. Nos primeiros dez dias de setembro, as exportações de grãos recuaram quase seis vezes em comparação ao mesmo período do ano anterior, com impacto direto no trigo e na cevada:

Cultura Exportação (setembro anterior) Exportação (setembro atual) Variação Trigo 1,9 milhão de toneladas 294 mil toneladas ↓ 6,5 vezes Cevada 312 mil toneladas 43 mil toneladas ↓ 7,3 vezes Milho 26,6 mil toneladas 48,3 mil toneladas ↑ 1,8 vez

Ao mesmo tempo, surgem novas restrições externas. O primeiro-ministro da Letônia, Andris Kulgbergs, anunciou a intenção de aplicar uma tarifa de 300% sobre grãos vindos da Rússia e Belarus, como parte de um pacote de limitações dos países bálticos aos produtos agrícolas russos.

A alteração nas regras de exportação modifica a dinâmica dos fluxos logísticos nas regiões produtoras, alterando a carga de operação em elevadores e terminais de transporte devido à mudança no custo de escoamento do produto para o mercado externo.