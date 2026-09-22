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Moçambique e Brasil articulam nova cooperação estratégica no setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro

economia

Moçambique e Brasil articulam cooperação em petróleo e gás

O Governo de Moçambique e entidades brasileiras discutiram, no Rio de Janeiro, a expansão da cooperação no sector energético, focando-se na atração de investimentos, intercâmbio de conhecimentos técnicos e a exploração de hidrocarbonetos.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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As conversações ocorreram durante a participação do Presidente da República, Daniel Chapo, no Fórum Petróleo e Gás 2026 (ROG.e), através de encontros com a Shell Brasil e o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP).

Foco na capacitação e benefício mútuo

O Presidente do ROG. e, Nelson Narciso Filho, referiu que a parceria deve basear-se na troca bilateral de competências. Segundo Narciso Filho, o objectivo é combinar a experiência técnica do Brasil com as oportunidades de mercado em Moçambique.

O responsável destacou que as reservas de gás natural e a posição geográfica de Moçambique são factores determinantes para a inserção do país no mercado energético global.

Colaboração técnica com a Shell

João dos Santos Rosa, Presidente da Shell Brasil, detalhou que a colaboração poderá incidir sobre:

  • Realização de estudos energéticos;
  • Partilha de boas práticas de outros mercados;
  • Desenvolvimento de competências técnicas especializadas.

O evento ROG. e, organizado pelo IBP, reúne cerca de 80 mil participantes e apresenta mil trabalhos técnicos sobre tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento de competências, tendo o Presidente Daniel Chapo como orador principal.

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