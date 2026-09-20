A economia francesa perde o brilho nos mercados: reflexos de uma crise financeira sem precedentes

A Scope Ratings rebaixou a nota de crédito da França de AA- para A+, alinhando a sua avaliação com a da Fitch e da S&P. A Morningstar DBRS manteve a nota AA, mas alterou a perspetiva de estável para negativa.

Photo: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

O rebaixamento reflete o crescimento da dívida pública e défices persistentes, num cenário onde as reformas estruturais não avançam. O quadro é agravado pela instabilidade política com vista às eleições presidenciais do próximo ano.

Os dados fiscais confirmam a tendência: o governo francês admitiu que o défice subirá de 5,1% para 5,4% do PIB este ano. Este desequilíbrio reflete-se no mercado de obrigações, onde o diferencial (spread) entre os títulos franceses e alemães a dez anos superou os 100 pontos base, um valor não registado há 14 anos.

Para travar a queda, Paris planeia cortes e medidas no valor de 54 mil milhões de euros, visando reduzir o défice para 5% até 2027. A Scope, porém, duvida da eficácia do plano, alertando que a fragmentação política pode diluir ou adiar a implementação destas medidas.

O custo do financiamento subiu significativamente desde janeiro. Na prática, isto significa que o Estado francês terá de fazer ajustes fiscais mais profundos apenas para impedir que a dívida total continue a disparar, reduzindo a margem de manobra para qualquer outro investimento público.