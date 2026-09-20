Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Retirada oculta do preservativo: juristas debatem se a prática constitui crime sexual em Portugal
Governo Trump endurece critérios de renda para concessão de Green Card
Cleveland Clinic divulga resultados da fase 1 de testes com terapia gênica CRISPR para colesterol
Migrânea não tratada altera tônus vascular e pode levar a AVC, alertam médicos
Maquiagem para pele madura: 4 movimentos de aplicação que substituem a troca de produtos
Álcool com calmantes pode causar parada respiratória e morte; paracetamol e antibióticos também têm riscos graves
SPF não garante proteção total contra o envelhecimento da pele
Técnicas de reparo local no linóleo: como agir em cada tipo de dano

Revolução técnica na exploração petrolífera: corporação russa encurta drasticamente ciclos operacionais

economia

A Gazprom Neft reduziu o ciclo de implementação de novas tecnologias de cinco para 1,5 ano. O foco da operação mudou para a extração de reservas remanescentes em campos maduros e a automação da produção no Ártico, onde a inundação convencional de poços deixou de ser rentável.

Амурский газо­перерабатыва­ющий завод, Газпром
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Амурский газо­перерабатыва­ющий завод, Газпром

Ciclo de produção: da ideia à escala em 18 meses

A mudança no modelo de gestão acelerou a transição do projeto para a aplicação em campo. O objetivo atual é a replicação massiva de soluções: o índice de aplicabilidade de novas tecnologias triplicou, permitindo que soluções validadas sejam distribuídas entre todas as subsidiárias da companhia.

Fases da indústria e a transição para reservas difíceis (TRIZ)

O setor passou por etapas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico (ГРП), seguidas pela digitalização e a criação de gêmeos digitais. Entre 2021 e 2022, o foco foi a substituição de softwares e equipamentos críticos.

A fase atual concentra-se em reservas de difícil extração (TRIZ). Isso exige o desenvolvimento de compostos químicos específicos para cada formação geológica e sistemas de produção autônomos para operar em climas extremos sem a presença constante de pessoal.

Equipamentos: frota de fraturamento e perfuração profunda

A empresa moveu a produção de frotas de fraturamento hidráulico do protótipo para a série. A primeira unidade já está em operação, com a previsão de fabricação de mais duas. Simultaneamente, equipamentos de alta tonelagem para poços horizontais profundos estão em teste na Sibéria Oriental.

Para o setor, a transição de unidades isoladas para a produção em série de frotas de fraturamento indica a maturidade do setor de máquinas e a estabilidade no fornecimento de componentes.

Programa KIN-45: recuperação de poços maduros

O programa KIN-45 visa elevar o coeficiente de recuperação de petróleo (KIN) de 30-35% para 45%. A técnica utiliza a injeção de polímeros e surfactantes (PAV) para extrair o óleo retido nos poros da rocha.

Em junho de 2026, no campo de Kholmogory, iniciou-se a injeção de surfactantes de fabricação russa. O processo utiliza inteligência artificial e núcleos digitais para modelar a composição química ideal para cada poço, reduzindo a necessidade de testes físicos caros.

Solução Tecnológica Efeito na Produção e Economia
Fraturamento Hidráulico (ГРП) multiestágio repetido Aumento da extração em poços antigos sem custo de nova perfuração
Inundação polímero-surfactante Elevação do coeficiente de recuperação (KIN) para 45% em áreas maduras
Sistemas Rotativos Direcionáveis (РУС) Precisão em trajetórias complexas de poços horizontais profundos
Núcleo Digital e Quiminformática Redução no tempo de seleção de reagentes e custo de exploração geológica

Logística e Autonomia no Ártico

A operação no Ártico está migrando de assentamentos temporários para campos robotizados. A Gazprom Neft implementou sistemas de monitoramento geotécnico para acompanhar a estabilidade do solo sob a infraestrutura em tempo real.

Diante do aumento dos custos de logística e combustíveis, a instalação de centros energéticos autônomos e o controle remoto tornaram-se as únicas vias para manter a rentabilidade dos projetos no Norte, minimizando riscos operacionais e acidentes ambientais.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Mulher
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Alteração do Processo Penal: Projecto de Lei do BE
Portugal
Alteração do Processo Penal: Projecto de Lei do BE
Mais populares
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência

A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.

Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
O azul profundo substitui o preto como a nova base do guarda-roupa
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
últimos materiais
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Retirada oculta do preservativo: juristas debatem se a prática constitui crime sexual em Portugal
Governo Trump endurece critérios de renda para concessão de Green Card
Cleveland Clinic divulga resultados da fase 1 de testes com terapia gênica CRISPR para colesterol
Migrânea não tratada altera tônus vascular e pode levar a AVC, alertam médicos
Maquiagem para pele madura: 4 movimentos de aplicação que substituem a troca de produtos
Álcool com calmantes pode causar parada respiratória e morte; paracetamol e antibióticos também têm riscos graves
SPF não garante proteção total contra o envelhecimento da pele
Técnicas de reparo local no linóleo: como agir em cada tipo de dano
Tintura caseira tem limite técnico de três tons; clareamento drástico exige descoloração profissional
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.