Revolução técnica na exploração petrolífera: corporação russa encurta drasticamente ciclos operacionais

A Gazprom Neft reduziu o ciclo de implementação de novas tecnologias de cinco para 1,5 ano. O foco da operação mudou para a extração de reservas remanescentes em campos maduros e a automação da produção no Ártico, onde a inundação convencional de poços deixou de ser rentável.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Амурский газо­перерабатыва­ющий завод, Газпром

Ciclo de produção: da ideia à escala em 18 meses

A mudança no modelo de gestão acelerou a transição do projeto para a aplicação em campo. O objetivo atual é a replicação massiva de soluções: o índice de aplicabilidade de novas tecnologias triplicou, permitindo que soluções validadas sejam distribuídas entre todas as subsidiárias da companhia.

Fases da indústria e a transição para reservas difíceis (TRIZ)

O setor passou por etapas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico (ГРП), seguidas pela digitalização e a criação de gêmeos digitais. Entre 2021 e 2022, o foco foi a substituição de softwares e equipamentos críticos.

A fase atual concentra-se em reservas de difícil extração (TRIZ). Isso exige o desenvolvimento de compostos químicos específicos para cada formação geológica e sistemas de produção autônomos para operar em climas extremos sem a presença constante de pessoal.

Equipamentos: frota de fraturamento e perfuração profunda

A empresa moveu a produção de frotas de fraturamento hidráulico do protótipo para a série. A primeira unidade já está em operação, com a previsão de fabricação de mais duas. Simultaneamente, equipamentos de alta tonelagem para poços horizontais profundos estão em teste na Sibéria Oriental.

Para o setor, a transição de unidades isoladas para a produção em série de frotas de fraturamento indica a maturidade do setor de máquinas e a estabilidade no fornecimento de componentes.

Programa KIN-45: recuperação de poços maduros

O programa KIN-45 visa elevar o coeficiente de recuperação de petróleo (KIN) de 30-35% para 45%. A técnica utiliza a injeção de polímeros e surfactantes (PAV) para extrair o óleo retido nos poros da rocha.

Em junho de 2026, no campo de Kholmogory, iniciou-se a injeção de surfactantes de fabricação russa. O processo utiliza inteligência artificial e núcleos digitais para modelar a composição química ideal para cada poço, reduzindo a necessidade de testes físicos caros.

Solução Tecnológica Efeito na Produção e Economia Fraturamento Hidráulico (ГРП) multiestágio repetido Aumento da extração em poços antigos sem custo de nova perfuração Inundação polímero-surfactante Elevação do coeficiente de recuperação (KIN) para 45% em áreas maduras Sistemas Rotativos Direcionáveis (РУС) Precisão em trajetórias complexas de poços horizontais profundos Núcleo Digital e Quiminformática Redução no tempo de seleção de reagentes e custo de exploração geológica

Logística e Autonomia no Ártico

A operação no Ártico está migrando de assentamentos temporários para campos robotizados. A Gazprom Neft implementou sistemas de monitoramento geotécnico para acompanhar a estabilidade do solo sob a infraestrutura em tempo real.

Diante do aumento dos custos de logística e combustíveis, a instalação de centros energéticos autônomos e o controle remoto tornaram-se as únicas vias para manter a rentabilidade dos projetos no Norte, minimizando riscos operacionais e acidentes ambientais.