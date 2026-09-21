Governo injeta 110 milhões no setor vinícola para garantir pagamentos aos viticultores em 2025 e 2026

O Governo português injeta 110 milhões de euros no setor vinícola através de uma nova linha de crédito com juros bonificados. A medida, oficializada hoje em Diário da República, visa evitar o colapso dos pagamentos aos viticultores nas campanhas de 2025 e 2026.
O mecanismo, designado por "Linha de Tesouraria — Setor Vinícola II”, atua diretamente no fluxo de caixa dos operadores que transformam a uva em vinho. O objetivo é garantir que o dinheiro chegue aos produtores no campo e permitir a renegociação de dívidas bancárias já contraídas.
A decisão responde a um problema físico: o excesso de stock. O Executivo admite que o consumo de vinho caiu tanto no mercado interno como externo, resultando em armazéns cheios e numa procura que não acompanha a produção disponível. Este desequilíbrio trava o escoamento do produto e asfixia a tesouraria das empresas.
As regras do financiamento:
Os empréstimos são concedidos via instituições de crédito com protocolo com o IFAP, com uma taxa de juro nominal máxima definida. O prazo de reembolso é de três anos, com amortizações anuais de capital iguais, sendo que a primeira prestação vence no máximo dois anos após a assinatura do contrato.
O capital deve ser utilizado num prazo de nove meses, podendo ser feito em até três tranches. Em caso de incumprimento do pagamento de capital ou juros, a garantia pública deixa de ser aplicável.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.