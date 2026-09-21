Governo injeta 110 milhões no setor vinícola para garantir pagamentos aos viticultores em 2025 e 2026

O Governo português injeta 110 milhões de euros no setor vinícola através de uma nova linha de crédito com juros bonificados. A medida, oficializada hoje em Diário da República, visa evitar o colapso dos pagamentos aos viticultores nas campanhas de 2025 e 2026.

O mecanismo, designado por "Linha de Tesouraria — Setor Vinícola II”, atua diretamente no fluxo de caixa dos operadores que transformam a uva em vinho. O objetivo é garantir que o dinheiro chegue aos produtores no campo e permitir a renegociação de dívidas bancárias já contraídas.

A decisão responde a um problema físico: o excesso de stock. O Executivo admite que o consumo de vinho caiu tanto no mercado interno como externo, resultando em armazéns cheios e numa procura que não acompanha a produção disponível. Este desequilíbrio trava o escoamento do produto e asfixia a tesouraria das empresas.

As regras do financiamento:

Teto global: 110 milhões de euros. Se as candidaturas excederem este valor, as quotas individuais serão reduzidas proporcionalmente.

110 milhões de euros. Se as candidaturas excederem este valor, as quotas individuais serão reduzidas proporcionalmente. Destino dos fundos: Pagamento de uvas das campanhas 2025 e 2026 e reestruturação de créditos anteriores (esta última limitada a 50% do valor total do novo empréstimo).

Pagamento de uvas das campanhas 2025 e 2026 e reestruturação de créditos anteriores (esta última limitada a 50% do valor total do novo empréstimo). Limite por empresa: O crédito baseia-se no valor a liquidar de 2025 mais a média das compras de uva do melhor dos últimos três exercícios económicos. Aplica-se o regime de "minimis' da UE, com um teto de 300 mil euros por empresa num período de três anos.

Os empréstimos são concedidos via instituições de crédito com protocolo com o IFAP, com uma taxa de juro nominal máxima definida. O prazo de reembolso é de três anos, com amortizações anuais de capital iguais, sendo que a primeira prestação vence no máximo dois anos após a assinatura do contrato.

O capital deve ser utilizado num prazo de nove meses, podendo ser feito em até três tranches. Em caso de incumprimento do pagamento de capital ou juros, a garantia pública deixa de ser aplicável.