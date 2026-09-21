Governo alerta para risco de depreciação do Metical até 2027

O Governo de Moçambique prevê que a taxa de câmbio possa atingir 76,97 MZN/USD em 2027 num cenário extremo. A projeção consta no Relatório de Riscos Fiscais divulgado na última sexta-feira, que indica ainda um cenário base com a moeda norte-americana a 65,9 MZN/USD.
O Ministério das Finanças identifica a volatilidade cambial como a principal pressão sobre a dívida externa. De acordo com o documento, um choque cambial isolado de 20% face à taxa de referência poderá elevar a dívida externa em cerca de 8,0 pontos percentuais do PIB.
O relatório atribui a pressão cambial a um conjunto de fatores:
Estes elementos podem comprometer a meta de redução da dívida pública, que está projetada para baixar de 72,2% do PIB em 2025 para 67,1% em 2029, no cenário de referência.
Desde o final de 2021, o dólar tem sido vendido, em média, a 63 Meticais, resultado da injeção regular de divisas no Mercado Cambial Interbancário pelo Banco Central. Contudo, a escassez de divisas mantém ativo o mercado negro, onde a moeda americana oscila entre 72 e 74 Meticais.
Quanto ao crescimento económico para 2027, o relatório apresenta três cenários:
Uma queda na atividade económica poderá resultar numa perda de receita de 0,4 pontos percentuais do PIB, o equivalente a cerca de 8.119 milhões de Meticais. Adicionalmente, a inflação média anual poderá subir para 7,80% no cenário moderado e 8,21% no cenário extremo, elevando os custos de funcionamento do Estado e a despesa pública.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.