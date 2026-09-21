Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Governo alerta para risco de depreciação do Metical até 2027

economia

Dólar pode chegar a 76,97 Meticais em 2027, alerta Ministério das Finanças

O Governo de Moçambique prevê que a taxa de câmbio possa atingir 76,97 MZN/USD em 2027 num cenário extremo. A projeção consta no Relatório de Riscos Fiscais divulgado na última sexta-feira, que indica ainda um cenário base com a moeda norte-americana a 65,9 MZN/USD.

100 долларов и инвестиции
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
100 долларов и инвестиции

O Ministério das Finanças identifica a volatilidade cambial como a principal pressão sobre a dívida externa. De acordo com o documento, um choque cambial isolado de 20% face à taxa de referência poderá elevar a dívida externa em cerca de 8,0 pontos percentuais do PIB.

Fatores de risco e dívida pública

O relatório atribui a pressão cambial a um conjunto de fatores:

  • Aumento da fatura de importação de combustíveis;
  • Redução das exportações devido à paralisação da Mozal;
  • Restrições ao financiamento externo;
  • Risco de depreciação acentuada da moeda nacional.

Estes elementos podem comprometer a meta de redução da dívida pública, que está projetada para baixar de 72,2% do PIB em 2025 para 67,1% em 2029, no cenário de referência.

Contexto do mercado e inflação

Desde o final de 2021, o dólar tem sido vendido, em média, a 63 Meticais, resultado da injeção regular de divisas no Mercado Cambial Interbancário pelo Banco Central. Contudo, a escassez de divisas mantém ativo o mercado negro, onde a moeda americana oscila entre 72 e 74 Meticais.

Quanto ao crescimento económico para 2027, o relatório apresenta três cenários:

  • Base: 1,54%
  • Moderado: 0,29%
  • Extremo: -0,52%

Uma queda na atividade económica poderá resultar numa perda de receita de 0,4 pontos percentuais do PIB, o equivalente a cerca de 8.119 milhões de Meticais. Adicionalmente, a inflação média anual poderá subir para 7,80% no cenário moderado e 8,21% no cenário extremo, elevando os custos de funcionamento do Estado e a despesa pública.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Mulher
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Mulher
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Botishal dagestanês: massa fina frita a seco com recheio cremoso de ricota e suluguni
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
Casa Mendes Gonçalves garante 32 casas para funcionários na Golegã
Casa Mendes Gonçalves garante 32 casas para funcionários na Golegã
últimos materiais
Governo alerta para risco de depreciação do Metical até 2027
Escassez de superpetroleiros triplica custos de frete e altera rotas de petróleo
Hierarquia de evidências: por que ensaios randomizados pesam mais que estudos observacionais
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
Sedentarismo aumenta risco de infarto, AVC e hérnias discais por estagnação sanguínea
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
ONU: Foco político migra do ambiente e saúde para o risco de guerra
Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China
Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa
Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.