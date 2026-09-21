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Escassez de superpetroleiros triplica custos de frete e altera rotas de petróleo

economia

A escassez de superpetroleiros no mercado global elevou os custos de frete em três vezes, alterando a viabilidade econômica de rotas de longa distância. O impacto é direto na exportação de petróleo dos Estados Unidos para a Ásia: os gastos com transporte agora consomem cerca de 25% do valor do barril de WTI.

Танкер SICHEM EAGLE
Photo: commons.wikimedia.org by Farid mernissi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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A falta de navios disponíveis força refinarias a abandonarem fornecedores distantes em favor de fontes geograficamente próximas, redesenhando os fluxos de energia para reduzir a exposição aos custos logísticos.

Déficit de VLCC e gargalos logísticos

A disponibilidade de navios da classe VLCC (Very Large Crude Carriers) atingiu níveis mínimos. De acordo com dados da Bloomberg, a ausência de embarcações livres nas principais regiões exportadoras é resultado de mudanças estruturais nas cadeias de suprimento, que agora exigem trajetos marítimos mais longos devido a conflitos geopolíticos.

O superaquecimento do setor de fretes impacta a margem de lucro das refinarias. Enquanto isso, a capitalização dos armadores já ultrapassou a marca de US$ 70 bilhões, refletindo a transferência de valor do setor industrial para o de transporte.

A economia do frete: US$ 52 milhões por viagem

O transporte de petróleo de Houston para portos asiáticos adiciona aproximadamente US$ 26 ao custo de cada barril. Para um superpetroleiro, o custo de uma única viagem chega a US$ 52 milhões. Anteriormente, o frete representava uma fração irrelevante do preço final; hoje, ele compromete um quarto do valor dos futuros do WTI.

Fator / Indicador Consequência Econômica
Frete 3x mais caro Queda na rentabilidade de refinarias e risco de redução no volume de processamento
Escassez de VLCC Substituição de rotas longas (EUA-Ásia) por compras locais
Custo de US$ 26 por barril Pressão inflacionária sobre diesel e gasolina em países importadores

Mudanças nas estratégias de refino

Refinarias estão alterando a composição de sua matéria-prima para mitigar custos. No Japão, empresas passaram a adquirir petróleo do Alasca; embora o insumo seja tecnologicamente menos eficiente para suas plantas, o custo de transporte é significativamente menor do que o de cargas vindas do Golfo do México.

A manutenção dessas taxas de frete pode gerar um déficit artificial de oferta, pois tradings evitam contratar cargas de regiões remotas. Para refinarias de médio porte, o risco é a instabilidade financeira, já que o aumento dos custos logísticos não pode ser integralmente repassado ao consumidor final sem causar queda na demanda.

Análise de impactos

Impacto no preço dos combustíveis: O acréscimo de US$ 26 por barril no transporte encarece a produção, resultando em preços mais altos nas bombas de gasolina e diesel.

Capacidade de expansão da frota: A construção de novos VLCC leva anos e exige alto investimento. Atualmente, os estaleiros priorizam navios gaseiros e porta-contêineres, impossibilitando uma solução rápida para a escassez de petroleiros.

Regiões mais afetadas: China, Japão e Coreia do Sul, devido à dependência de petróleo vindo das Américas.

Efeito no mercado interno dos EUA: Caso as exportações se tornem inviáveis pelo custo do frete, o acúmulo de excedentes em tanques de armazenamento nos Estados Unidos pode pressionar a cotação do WTI para baixo no mercado local.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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