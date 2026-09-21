Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
ONU: Foco político migra do ambiente e saúde para o risco de guerra
Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa
Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade
A corrida desesperada por recursos na Europa: fatores ocultos impedem a recomposição dos depósitos
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica
Escassez recorde atinge postos russos: a logística de combustível entrou em colapso repentino
Nova ponte em Khasan liga posto fronteiriço à rodovia federal e altera logística com Coreia do Norte

Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China

economia

As exportações russas de trigo para a China registraram salto no volume financeiro nos primeiros oito meses de 2026. De acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China, o valor total das importações vindas da Rússia atingiu US$ 17,6 milhões no período, um crescimento de sete vezes em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Бункер на корабле с пшеницей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бункер на корабле с пшеницей

O fluxo apresenta ascensão mensal: as compras chinesas subiram de US$ 4,3 milhões em julho para US$ 4,6 milhões em agosto. No ano anterior, não houve registro de aquisições de trigo russo no mês de agosto.

O macroeconomista Artëm Loginov aponta que esse movimento é resultado da remoção de barreiras fitossanitárias e da adequação regulatória, o que permitiu que o grão russo entrasse no mercado chinês com preços competitivos e segurança comprovada.

Posicionamento de mercado e concorrência

Apesar do salto, a Rússia ocupa a quinta posição entre os fornecedores de trigo para a China, atrás de Canadá, Austrália, Estados Unidos e Argentina. O avanço no ranking depende agora da redução de custos logísticos.

A viabilidade de rotas terrestres em comparação ao frete marítimo do hemisfério ocidental pode alterar a competitividade do produto. O analista de mercado Gennadiy Chernov observa que, para escalar os volumes, é necessário ampliar a lista de regiões autorizadas para exportação e aumentar a capacidade de infraestrutura de elevadores nos pontos de fronteira.

Do ponto de vista financeiro, o analista Nikita Volkov destaca que o aumento do fluxo agrícola gera receita em moeda estrangeira, auxiliando na estabilidade do balanço de pagamentos e diversificando as receitas não petrolíferas do orçamento.

Indicador de exportação de trigo Valor / Impacto
Volume (jan-ago 2026) US$ 17,6 milhões (↑ 7x)
Pico mensal (janeiro) US$ 5,3 milhões
Ranking na China 5º lugar
Efeito econômico Diversificação de escoamento e saldo comercial

Fatores logísticos e restrições

O crescimento atual está vinculado à liberação de restrições quarantenárias em diversas regiões russas e ao aumento da capacidade de processamento nos terminais ferroviários do leste.

A implementação do "corredor de grãos terrestre" reduz o tempo de entrega para as províncias centrais e do norte da China, diminuindo a dependência de rotas marítimas longas, que hoje favorecem competidores como Canadá e Austrália.

A tendência de alta deve persistir até o fim do ano, sustentada pela demanda chinesa por grãos de alta qualidade e pelo fluxo crescente registrado no último bimestre.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Carros
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Receitas e Culinária
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
Portugal
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Botishal dagestanês: massa fina frita a seco com recheio cremoso de ricota e suluguni
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
últimos materiais
Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China
Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa
Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade
A corrida desesperada por recursos na Europa: fatores ocultos impedem a recomposição dos depósitos
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica
Escassez recorde atinge postos russos: a logística de combustível entrou em colapso repentino
Nova ponte em Khasan liga posto fronteiriço à rodovia federal e altera logística com Coreia do Norte
Votação na Rússia terminou: a configuração do parlamento mudou de forma drástica e inesperada
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.