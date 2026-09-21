Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China

As exportações russas de trigo para a China registraram salto no volume financeiro nos primeiros oito meses de 2026. De acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China, o valor total das importações vindas da Rússia atingiu US$ 17,6 milhões no período, um crescimento de sete vezes em relação ao mesmo intervalo de 2025.
O fluxo apresenta ascensão mensal: as compras chinesas subiram de US$ 4,3 milhões em julho para US$ 4,6 milhões em agosto. No ano anterior, não houve registro de aquisições de trigo russo no mês de agosto.
O macroeconomista Artëm Loginov aponta que esse movimento é resultado da remoção de barreiras fitossanitárias e da adequação regulatória, o que permitiu que o grão russo entrasse no mercado chinês com preços competitivos e segurança comprovada.
Apesar do salto, a Rússia ocupa a quinta posição entre os fornecedores de trigo para a China, atrás de Canadá, Austrália, Estados Unidos e Argentina. O avanço no ranking depende agora da redução de custos logísticos.
A viabilidade de rotas terrestres em comparação ao frete marítimo do hemisfério ocidental pode alterar a competitividade do produto. O analista de mercado Gennadiy Chernov observa que, para escalar os volumes, é necessário ampliar a lista de regiões autorizadas para exportação e aumentar a capacidade de infraestrutura de elevadores nos pontos de fronteira.
Do ponto de vista financeiro, o analista Nikita Volkov destaca que o aumento do fluxo agrícola gera receita em moeda estrangeira, auxiliando na estabilidade do balanço de pagamentos e diversificando as receitas não petrolíferas do orçamento.
|Indicador de exportação de trigo
|Valor / Impacto
|Volume (jan-ago 2026)
|US$ 17,6 milhões (↑ 7x)
|Pico mensal (janeiro)
|US$ 5,3 milhões
|Ranking na China
|5º lugar
|Efeito econômico
|Diversificação de escoamento e saldo comercial
O crescimento atual está vinculado à liberação de restrições quarantenárias em diversas regiões russas e ao aumento da capacidade de processamento nos terminais ferroviários do leste.
A implementação do "corredor de grãos terrestre" reduz o tempo de entrega para as províncias centrais e do norte da China, diminuindo a dependência de rotas marítimas longas, que hoje favorecem competidores como Canadá e Austrália.
A tendência de alta deve persistir até o fim do ano, sustentada pela demanda chinesa por grãos de alta qualidade e pelo fluxo crescente registrado no último bimestre.
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