A corrida desesperada por recursos na Europa: fatores ocultos impedem a recomposição dos depósitos

O setor energético europeu inicia a temporada de inverno com reservas de gás em níveis historicamente baixos. Embora o ritmo de injeção nos depósitos subterrâneos seja o maior dos últimos quatro anos, o volume acumulado é insuficiente para garantir a segurança energética sem exposição a picos de preços.
Dados da associação Gas Infrastructure Europe (GIE) revelam que, em meados de setembro, os reservatórios europeus atingiram 68,84% de preenchimento. Este é o menor índice para o período desde que a estatística oficial começou a ser registrada, em 2011. O volume está 16,07 pontos percentuais abaixo da média dos últimos cinco anos.
Em termos absolutos, as reservas somam 75,3 bilhões de metros cúbicos, o que representa uma queda de 13,8 bilhões de metros cúbicos em comparação ao mesmo período do ano anterior. A tentativa de recuperar esse volume agora ocorre sob cotações de bolsa elevadas, o que impacta diretamente os custos de produção industrial e as tarifas de serviços públicos.
Segundo o macroeconomista Artêm Loginov, a Europa está comprando recursos em picos de preço para compensar falhas no planejamento do período primavera-verão.
A competitividade do mercado asiático por GNL (Gás Natural Liquefeito) redirecionou fluxos de carga para o Oriente, onde os compradores ofereceram prêmios mais altos. Simultaneamente, ondas de calor na Europa elevaram a demanda por eletricidade para refrigeração, drenando recursos que deveriam alimentar as reservas.
A logística é agravada pela escassez de navios gaseiros e petroleiros, tornando o transporte mais caro. O resultado é que os operadores europeus aumentam as importações justamente quando os preços nos hubs atingem recordes plurianuais.
O analista financeiro Nikita Volkov observa que a subutilização dos depósitos gera riscos de rentabilidade para grandes consumidores industriais, cuja margem depende do custo da energia.
A Comissão Europeia estabelece que as reservas devem estar entre 80% e 90% no início da temporada de aquecimento. No entanto, projeções da Gazprom indicam que o preenchimento pode não ultrapassar 75%, o que seria o mínimo histórico para o início do inverno.
Este cenário limita a capacidade de resposta do sistema em caso de frio intenso, especialmente com a manutenção da carga industrial. O gestor de riscos Ilya Gusev afirma que a prioridade do mercado mudou: a disponibilidade física do recurso agora prevalece sobre o custo, gerando pressão inflacionária em toda a cadeia de suprimentos.
|Indicador / Evento
|Impacto Econômico (UE)
|Reservas em 68,84%
|Menor nível de segurança em 13 anos
|Compras em preços de pico
|Alta nas tarifas de energia e inflação industrial
|Concorrência asiática por GNL
|Risco de desabastecimento físico em invernos rigorosos
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