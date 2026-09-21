Escassez recorde atinge postos russos: a logística de combustível entrou em colapso repentino

O mercado russo de combustíveis registrou queda na oferta em meados de setembro. Dados do serviço GdeBenzin. ru indicam que a gasolina AI-92 sumiu de 45% dos postos, enquanto a AI-95 ficou indisponível em 53% dos estabelecimentos. No final de agosto, os índices de escassez eram de 33% e 38%, respectivamente.

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A falta de produto concentra-se em polos específicos: São Petersburgo, região de Leningrado, Krasnodar, Novorossiysk, Irkutsk, Perm e Surgut, além das regiões de Tyumen, Rostov e Arkhangelsk, e dos distritos autônomos de Yamalo-Nenets e Khanty-Mansiysk.

A ruptura no fluxo de suprimentos coincide com ataques a refinarias, incluindo a unidade de Yaroslavl e a refinaria Kinef, em Kirishi. O impacto logístico resultou em filas nos postos de Tyumen e na interrupção do abastecimento do transporte público no distrito de Kazansky. Na região de Novosibirsk, as restrições de venda impostas em junho foram parcialmente mitigadas em setembro com a entrada em operação de 15 novos postos independentes.

A região de Omsk apresenta um cenário distinto. Após implementar limites de abastecimento em junho (40 litros de gasolina e 80 de diesel por pessoa), foi a primeira da Sibéria a revogar as restrições e liberar o enchimento de galões.

A estabilidade no fluxo de Omsk baseia-se em dois pilares:

Capacidade produtiva: a operação contínua de uma das maiores refinarias do país no território.

a operação contínua de uma das maiores refinarias do país no território. Estrutura de mercado: a predominância de companhias verticalmente integradas (CVI).

Postos independentes dependem de compras em bolsa, onde a oferta é menor e os preços mais altos. Já as CVI controlam a cadeia completa — da extração ao varejo -, o que reduz a vulnerabilidade a oscilações de mercado.

Para corrigir os desequilíbrios regionais, o governo e as petroleiras realizam o remanejamento de volumes entre estados. O fluxo é impactado pelos cronogramas de manutenção das refinarias. O vice-premiê Alexander Novak afirma que a situação melhorou com o aumento do volume de produção das fábricas e a elevação das importações, embora a chegada desses volumes aos postos desabastecidos ainda não esteja documentada.

A disponibilidade de combustível na Rússia hoje depende de três variáveis: a proximidade de refinarias operacionais, a fatia de mercado das CVI em cada região e a eficiência logística no transporte de cargas entre os estados.