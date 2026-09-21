A reviravolta no mercado automotivo russo: números alarmantes revelam um novo padrão de consumo

Exportações de veículos da China para a Rússia atingiram 688 mil unidades nos primeiros oito meses de 2026. O volume físico dobrou em comparação ao mesmo período do ano anterior. O fluxo financeiro dessas remessas cresceu 2,2 vezes, totalizando US$ 9,08 bilhões.
Com base nos dados da alfândega chinesa, o valor total das entregas soma aproximadamente 765 bilhões de rublos (pela taxa do Banco Central da RF). O custo médio por unidade importada é de US$ 13,2 mil (cerca de 1,1 milhão de rublos). O crescimento do valor financeiro acima do volume físico indica a entrada de modelos mais caros e com configurações mais complexas no mercado russo.
A logística de importação passou por redistribuição. O posto fronteiriço de Suifenhe registrou aumento de 119,2% na capacidade de processamento nos primeiros sete meses do ano. Há uma divergência entre os dados de exportação da China e as estatísticas de registro na Rússia, pois a fatura chinesa contabiliza todo o fluxo que cruza a fronteira, incluindo transporte comercial e trânsito.
O fluxo via canais alternativos (importação paralela) atingiu 59% do total de carros novos em agosto. Esse volume é movimentado por fornecedores independentes que preenchem lacunas de modelos ausentes nos catálogos de concessionárias oficiais.
|Fato
|Consequência documentada
|Dobro de importações da China
|Aumento da oferta e concorrência no mercado
|Crescimento do valor acima do volume
|Elevação do ticket médio de compra
|Canais alternativos em 59%
|Redução da fatia de mercado das concessionárias oficiais
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.