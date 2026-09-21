Combustíveis caros: o que as decisões fiscais revelam sobre o preço na bomba

A subida dos combustíveis em Portugal é quase sempre atribuída à instabilidade geopolítica. No entanto, a análise dos dados revela que a dependência direta de zonas de conflito é menor do que se assume e que o preço final na bomba depende, em grande medida, de decisões fiscais internas.

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O argumento do risco no Médio Oriente é frequente, mas a exposição real de Portugal ao Estreito de Ormuz é reduzida: apenas 7% do petróleo e menos de 1% do gás natural transitam por essa rota. A maioria do crude importado provém do Brasil (42,3%), Argélia (19,6%), Nigéria (10,6%), Azerbaijão (10%) e Estados Unidos (7,6%).

Embora a origem do petróleo não anule a influência das cotações globais, a composição do preço final introduz variáveis políticas. O Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) é fixo por litro, mas o IVA, por ser uma percentagem, aumenta proporcionalmente à subida do preço. Isto significa que, quando o combustível encarece devido a crises externas, a receita fiscal do Estado cresce automaticamente.

Para mitigar este efeito, o Governo implementou em março de 2026 um mecanismo de redução temporária do ISP para devolver a receita extra de IVA quando os preços sobem mais de dez cêntimos por litro. Contudo, este instrumento funciona como gestão de crise e não como uma garantia estrutural de estabilidade para as famílias.

Quanto à tese de que os preços "sobem como um foguete e descem como uma pluma", dados da ERSE (janeiro de 2023 a julho de 2026) desmentem a teoria. O estudo indica que entre 96% e 97% dos ajustes semanais, tanto nas subidas como nas descidas, são refletidos já à segunda-feira. No caso da gasolina, não houve diferença estatística significativa na velocidade de transmissão dos preços.

Onde reside a diferença real é na fiscalidade. No segundo trimestre de 2026, antes de impostos, os combustíveis eram mais caros em Espanha (mais 5,9 cêntimos na gasolina e 10,6 no gasóleo). Após a carga fiscal, a situação invertia-se drasticamente: a gasolina tornou-se 41,8 cêntimos mais cara em Portugal e o gasóleo 25,1 cêntimos mais caro. Esta disparidade foi acentuada por reduções temporárias de IVA em Espanha (de 21% para 10%).

O "contexto internacional" não pode servir de explicação universal. Se Portugal não controla as guerras ou as rotas marítimas, controla a sua política fiscal e a forma como devolve a receita adicional aos consumidores. A fatura chega ao cidadão, mas a parte inevitável da conta deve ser distinguível das escolhas políticas tomadas dentro das fronteiras.