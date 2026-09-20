Governo de Moçambique quer reduzir importações através do fortalecimento da indústria local

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economia

Basílio Muhate urge maior transformação local para reduzir importações

O ministro da Economia, Basílio Muhate, defendeu a intensificação do processamento industrial de produtos nacionais para diminuir a dependência de importações, elevar a criação de postos de trabalho e agregar valor à economia moçambicana.

Ряды металлических резервуаров с эстакадой трубопроводов
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ряды металлических резервуаров с эстакадой трубопроводов

As declarações foram feitas após visita às instalações do Grupo de Empresas Nurmamad (GEIN), em Netia, distrito de Monapo, província de Nampula, onde o ministro avaliou o funcionamento da fábrica e a sua capacidade instalada.

Queda na produção industrial

Muhate alertou para o decréscimo da produção industrial nos últimos anos, apontando três causas principais:

  • Escassez de matérias-primas;
  • Falta de divisas;
  • Fraco fomento da produção nacional.

O ministro sublinhou que diversas indústrias no país operam abaixo da sua capacidade produtiva. "O decréscimo da produção industrial preocupa-nos. Há uma série de acções que precisamos de levar a cabo, governo e sector privado, no sentido de percebermos melhor o que é que está por trás”, afirmou.

Desafios e potencial regional

O governo destacou a necessidade de migrar da exportação de produtos em bruto para a industrialização, sob pena de perder oportunidades de investimento e emprego. Basílio Muhate incentivou o sector privado a rever estratégias para tornar as indústrias de processamento mais competitivas.

Apesar dos entraves, o ministro classificou Nampula como a capital económica do país, citando a dinâmica industrial e o potencial produtivo da província.

A unidade do GEIN em Monapo, que conta com 300 trabalhadores nacionais e estrangeiros, possui capacidade de produção diária de 600 toneladas de óleo e 300 toneladas de sabão.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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