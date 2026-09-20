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IVA menor no combustível e zero nos essenciais: o que isso vai custar a Porugal?

economia

O PS e o Chega propõem baixar o IVA dos combustíveis de 23% para 13% — enquanto a instabilidade no Médio Oriente mantiver os preços altos — e aplicar a taxa zero nos bens alimentares essenciais. O custo desta operação é de 2 mil milhões de euros: 1,2 mil milhões para os combustíveis e 800 milhões para a alimentação, segundo o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Рука кладет монету в розовую копилку-свинью на фоне книжной полки
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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Para o Governo, este gasto empurra as contas públicas para o vermelho. Miranda Sarmento alertou, em Dublin, que a aprovação destas medidas exigiria a concordância de ambos os partidos, o que significaria assumir a criação de um défice orçamental para 2027. O Ministro é taxativo: não existe margem financeira para este montante; qualquer superávit alcançado será substancialmente inferior.

Com a proposta do Orçamento do Estado para 2027 a menos de um mês de ser apresentada, o Governo exige que o PS e o Chega proponham formas de compensar a perda de receita para evitar que o país retroceda no equilíbrio das contas. A estratégia do Executivo mantém-se na entrega de excedentes, embora reduzidos. Em 2026, a pressão geopolítica e a situação no Irão colocaram o saldo próximo de zero, mas ainda em terreno positivo. Para 2027, prevê-se a manutenção de um pequeno superávit, embora abaixo dos 0,7% do PIB registados em 2025.

Este impasse financeiro ocorre após Luís Montenegro ter descartado ser o "pai da austeridade", mas ter excluído medidas que coloquem em risco o equilíbrio fiscal e provoquem a subida das taxas de juro.

Sobre a política monetária, Miranda Sarmento defende que o Banco Central Europeu (BCE) deve agir com cautela. A instituição, liderada por Christine Lagarde, subiu recentemente a taxa de referência para 2,5% (um aumento de 0,25 pontos percentuais). O Ministro argumenta que a subida de taxas é eficaz contra choques de procura, mas tem impacto limitado quando a inflação é causada por choques de oferta.

É precisamente este o cenário atual: o conflito no Médio Oriente e as tensões no Estreito de Ormuz — rota de 20% do petróleo mundial — restringem a oferta. Para Sarmento, subir juros neste contexto oferece poucos graus de liberdade e pouca eficácia no controlo real dos preços.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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