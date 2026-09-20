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economia

Volkswagen planeja fechar quatro fábricas na Alemanha para cortar custos

A Volkswagen iniciou um processo de redução de despesas que pode resultar no fechamento de quatro plantas produtivas na Alemanha. Segundo relatórios internos divulgados pela WirtschaftsWoche, a situação financeira do grupo é crítica, levando fontes internas a compararem o cenário atual ao naufrágio do Titanic.

Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге
Photo: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге

Cronograma de desativação e migração de produção

O plano de reestruturação prevê a interrupção gradual das atividades: as unidades de Emden e Zwickau seriam encerradas em 2031, a de Hannover em 2032 e a de Neckarsulm em 2034. O objetivo é transferir a capacidade produtiva para a República Tcheca, Eslováquia e Polônia, onde os custos de montagem são menores.

Para evitar o fechamento, a empresa estabeleceu uma meta de redução de custos: o valor de montagem por veículo deve cair de € 6.490 para € 2.832 até o verão de 2027. Analistas do setor consideram a probabilidade de atingir esse índice baixa.

Cortes de marcas e venda de ativos

A meta de economia de € 50 bilhões envolve a eliminação de marcas e modelos. A Volkswagen planeja extinguir a marca Seat e descontinuar a produção do Porsche Taycan, o modelo elétrico da marca, até 2030.

Além disso, o grupo pretende vender participações em 700 subsidiárias, incluindo a fabricante de motocicletas Ducati e a divisão de caminhões Traton.

Reação interna em Wolfsburg

O anúncio gerou protestos imediatos em Wolfsburg. Durante reunião com os funcionários, o CEO Oliver Blume foi vaiado e enfrentou manifestações com cartazes, conseguindo estabilizar a situação apenas após iniciar seu discurso.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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