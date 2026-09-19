Aposta russa nas montanhas de Altai: plano ambicioso redesenha o mapa logístico da Ásia Central

A China elevou o volume de carga no Corredor Médio (Rota de Transporte Internacional Transcaspiana), que conecta a República Popular da China à Europa via Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia. Atualmente, o fluxo por essa rota, que evita o território russo, soma 5 milhões de toneladas por ano.

Photo: Own work by N 3 14 15 92 65, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чуйский тракт

Para mitigar a dependência do trânsito chinês em relação às vias russas, Moscou retomou a proposta da ferrovia Trans-Altai. O projeto prevê a criação de uma ligação direta entre Rússia e China através da região de Altai.

O traçado inclui um trecho de 55 quilômetros situado entre as fronteiras do Cazaquistão e da Mongólia. Esse segmento visa eliminar a dependência de trânsito por esses dois países.

O driver econômico da obra é o setor carbonífero. A bacia de Kuzbass, um dos maiores centros de extração de carvão, possui proximidade geográfica com a região chinesa de Xinjiang, mas carece de conexão ferroviária direta. A nova linha reduziria a distância de transporte e os custos logísticos do carvão russo destinado à China.

Além do fluxo comercial, a obra visa o controle do corredor que sai de Xinjiang em direção ao oeste. O analista político Anton Kudryavtsev afirma que a gestão desse fluxo pode gerar retornos políticos superiores aos indicadores econômicos diretos.

A viabilidade da ferrovia Trans-Altai agora depende do aporte de investimentos e da superação dos custos de construção em terreno montanhoso.