A China elevou o volume de carga no Corredor Médio (Rota de Transporte Internacional Transcaspiana), que conecta a República Popular da China à Europa via Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia. Atualmente, o fluxo por essa rota, que evita o território russo, soma 5 milhões de toneladas por ano.
Para mitigar a dependência do trânsito chinês em relação às vias russas, Moscou retomou a proposta da ferrovia Trans-Altai. O projeto prevê a criação de uma ligação direta entre Rússia e China através da região de Altai.
O traçado inclui um trecho de 55 quilômetros situado entre as fronteiras do Cazaquistão e da Mongólia. Esse segmento visa eliminar a dependência de trânsito por esses dois países.
O driver econômico da obra é o setor carbonífero. A bacia de Kuzbass, um dos maiores centros de extração de carvão, possui proximidade geográfica com a região chinesa de Xinjiang, mas carece de conexão ferroviária direta. A nova linha reduziria a distância de transporte e os custos logísticos do carvão russo destinado à China.
Além do fluxo comercial, a obra visa o controle do corredor que sai de Xinjiang em direção ao oeste. O analista político Anton Kudryavtsev afirma que a gestão desse fluxo pode gerar retornos políticos superiores aos indicadores econômicos diretos.
A viabilidade da ferrovia Trans-Altai agora depende do aporte de investimentos e da superação dos custos de construção em terreno montanhoso.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.