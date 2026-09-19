Céu em chamas e margens sangrando: setor aéreo global enfrenta uma mudança irreversível de poder

Crescimento nos preços do querosene de aviação provocou a falência de operadoras e forçou a reestruturação de companhias aéreas globalmente. Enquanto grandes empresas repassam os custos para as tarifas, companhias de pequeno porte e low-costs saem do mercado devido ao peso das despesas operacionais e mudanças de rotas por instabilidade geopolítica.
O aumento do custo do combustível impactou a operação de diversas empresas. Deixaram de voar a eslovena AlpAvia, a francesa Joy Air e a mexicana Magnicharters. Operadoras regionais, como a letã Air Baltic Corp AS e a britânica Ascend Airways, também enfrentam dificuldades financeiras. Nos Estados Unidos, a low-cost Spirit Airlines iniciou um processo de reestruturação profunda para evitar a interrupção total de suas atividades.
De acordo com o macroeconomista Artyom Loginov, empresas menores são as primeiras a sofrer por não possuírem reservas financeiras para hedge de riscos, o que resulta na redução de frotas e cancelamento de voos.
Na primavera de 2026, o barril de querosene atingiu US$ 200, dobrando o valor registrado no início de 2025. Em meados de setembro, o preço estabilizou em US$ 181, patamar 70% superior ao ano anterior. Essa variação impacta diretamente o custo final das passagens.
|Evento
|Impacto no mercado
|Querosene a US$ 200/barril
|Interrupção de voos de low-costs
|Crise geopolítica no Oriente
|Rotas mais longas e maior consumo de combustível
|Corte nas previsões de lucro da IATA
|Congelamento de investimentos em novas frotas
Em junho de 2026, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) reduziu quase pela metade a previsão de lucro líquido do setor. O principal fator foi a crise no Oriente, que gerou escassez de combustível e rompeu cadeias logísticas.
O analista financeiro Nikita Volkov aponta que a queda na rentabilidade obriga as empresas a eliminarem rotas deficitárias, o que encarece ou extingue voos entre cidades menores.
A tendência é de aumento de fusões e aquisições. Grandes transportadoras nacionais utilizam ferramentas de hedge para fixar o preço do querosene por períodos de seis meses a um ano, vantagem que as pequenas empresas não possuem. Contudo, mesmo os grandes grupos precisam ajustar gastos para compensar a queda nas margens.
Para o consultor financeiro Ilya Kravtsov, o mercado passará por uma redistribuição onde restarão apenas os players financeiramente sustentáveis, resultando em passagens mais caras e menos opções para o passageiro.
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