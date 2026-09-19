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Céu em chamas e margens sangrando: setor aéreo global enfrenta uma mudança irreversível de poder

economia

Crescimento nos preços do querosene de aviação provocou a falência de operadoras e forçou a reestruturação de companhias aéreas globalmente. Enquanto grandes empresas repassam os custos para as tarifas, companhias de pequeno porte e low-costs saem do mercado devido ao peso das despesas operacionais e mudanças de rotas por instabilidade geopolítica.

Самолеты S7 Airlines и Аэрофлот на перроне аэропорта
Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолеты S7 Airlines и Аэрофлот на перроне аэропорта

Falências e reestruturações

O aumento do custo do combustível impactou a operação de diversas empresas. Deixaram de voar a eslovena AlpAvia, a francesa Joy Air e a mexicana Magnicharters. Operadoras regionais, como a letã Air Baltic Corp AS e a britânica Ascend Airways, também enfrentam dificuldades financeiras. Nos Estados Unidos, a low-cost Spirit Airlines iniciou um processo de reestruturação profunda para evitar a interrupção total de suas atividades.

De acordo com o macroeconomista Artyom Loginov, empresas menores são as primeiras a sofrer por não possuírem reservas financeiras para hedge de riscos, o que resulta na redução de frotas e cancelamento de voos.

Dinâmica de preços do combustível

Na primavera de 2026, o barril de querosene atingiu US$ 200, dobrando o valor registrado no início de 2025. Em meados de setembro, o preço estabilizou em US$ 181, patamar 70% superior ao ano anterior. Essa variação impacta diretamente o custo final das passagens.

Evento Impacto no mercado
Querosene a US$ 200/barril Interrupção de voos de low-costs
Crise geopolítica no Oriente Rotas mais longas e maior consumo de combustível
Corte nas previsões de lucro da IATA Congelamento de investimentos em novas frotas

Projeções da IATA e riscos geopolíticos

Em junho de 2026, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) reduziu quase pela metade a previsão de lucro líquido do setor. O principal fator foi a crise no Oriente, que gerou escassez de combustível e rompeu cadeias logísticas.

O analista financeiro Nikita Volkov aponta que a queda na rentabilidade obriga as empresas a eliminarem rotas deficitárias, o que encarece ou extingue voos entre cidades menores.

Consolidação do mercado

A tendência é de aumento de fusões e aquisições. Grandes transportadoras nacionais utilizam ferramentas de hedge para fixar o preço do querosene por períodos de seis meses a um ano, vantagem que as pequenas empresas não possuem. Contudo, mesmo os grandes grupos precisam ajustar gastos para compensar a queda nas margens.

Para o consultor financeiro Ilya Kravtsov, o mercado passará por uma redistribuição onde restarão apenas os players financeiramente sustentáveis, resultando em passagens mais caras e menos opções para o passageiro.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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