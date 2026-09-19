Bruxelas pode mexer no tabuleiro: Portugal empurrou uma nova regra fiscal

Os apoios governamentais aos combustíveis mantêm-se até ao final do ano, com a sua continuidade dependente da evolução do conflito no Médio Oriente. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confirmou que o desconto automático no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) permanece ativo enquanto o preço da gasolina se mantiver acima dos 1,75€ por litro.

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Além da redução do ISP, o Governo prolongou a ajuda direta a setores críticos: transporte de mercadorias e passageiros, táxis, bombeiros, IPSS e o apoio ao gasóleo agrícola.

Questionado sobre a proposta do PS para baixar o IVA da energia para 6%, Miranda Sarmento rejeitou a medida. O governo defende que é mais eficaz injetar rendimento diretamente nas famílias e pensionistas — através de cortes no IRS e suplementos extraordinários, num pacote de 800 milhões de euros — do que subsidiar o consumo de bens específicos.

Numa frente diferente, Portugal tenta convencer a Comissão Europeia a adotar a metodologia nacional para taxar os lucros extraordinários das petrolíferas. O ministro integra um grupo de seis países que defende uma solução comunitária harmonizada para evitar distorções no mercado único.

A proposta portuguesa é direta: tributar 20% da média de lucros dos últimos dois anos. Miranda Sarmento sugere que Bruxelas utilize este modelo como base de trabalho para uma diretiva europeia, argumentando que a aplicação conjunta do imposto oferece maior segurança jurídica e equidade do que medidas isoladas de cada Estado-membro.