Europa ficou nervosa: a inflação voltou a subir e mexeu com as contas de todo mundo

As expectativas de inflação dos consumidores na zona euro subiram em agosto, abrangendo os horizontes de um, três e cinco anos, segundo dados do Banco Central Europeu (BCE).

Photo: https://pixabay.com by AlexBarcley is licensed under Free Сбор чеков и квитанций для составления бюджета

A previsão para os próximos doze meses subiu para 3%, contra os 2,9% registados em julho. No médio e longo prazo, a tendência é semelhante: a estimativa para três anos passou de 2,7% para 2,9%, e a de cinco anos subiu de 2,4% para 2,5%.

Há um desvio entre a percepção do consumidor e a realidade estatística. Em agosto, quem respondeu ao inquérito sentiu uma inflação de 3,5% — valor estável face ao mês anterior. Contudo, os dados reais do Eurostat indicam que a subida de preços foi de 3,2%.

O BCE nota que a incerteza sobre a inflação a um ano recuou, embora continue num patamar superior ao registado antes do início do conflito no Médio Oriente.

No campo do crescimento económico, a perspetiva mantém-se negativa: os consumidores antecipam uma contração de 1,2% no PIB da zona euro para o próximo ano. Já no mercado de trabalho, houve uma ligeira revisão otimista, com a previsão do desemprego a baixar dos 11,2% para os 11%.