Budapeste mudou o jogo: a virada energética que empurrou Bruxelas para a mesa

A Hungria estabeleceu outubro de 2027 como prazo para substituir integralmente as importações de gás natural russo. O plano do governo de Budapeste baseia-se em dois pilares: a exploração de jazidas romenas no Mar Negro e o aumento da compra de Gás Natural Liquefeito (GNL). Essa mudança exige a reestruturação de rotas logísticas e a reserva prévia de capacidade em terminais europeus.

Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленные трубопроводы и нефтегазовый комплекс на фоне зеленых холмов

Fontes alternativas: Romênia e GNL

O ministro da Economia e Energia, István Kapitány, confirmou que o país negocia com a Romênia o fornecimento de combustível proveniente do campo de águas profundas Neptun Deep. A operação é a peça central da estratégia de independência energética para 2027. Paralelamente, empresas húngaras iniciaram a assinatura de contratos de longo prazo para a compra de GNL.

A transição implica a necessidade de reservar capacidades de trânsito antecipadamente para evitar desabastecimento ao abandonar as rotas habituais. O processo demanda investimentos em infraestrutura de interconectores para viabilizar o fluxo do gás romeno e do GNL.

Custos e a demanda por subsídios da UE

O governo húngaro alerta para a carga financeira da transição. O primeiro-ministro Péter Magyar defende que o novo orçamento setenal da União Europeia inclua compensações financeiras pela desistência dos recursos energéticos do Leste. Segundo Magyar, a ausência de apoio de Bruxelas pode gerar déficits críticos nos orçamentos dos países da Europa Central.

Atualmente, os contratos com a Rússia apresentam custos menores. A migração para o GNL, que possui custo de aquisição e logística mais elevado, pressiona o setor industrial e o consumo interno, tornando a subsidiocão via fundos europeus a única via para evitar a alta de tarifas.

Infraestrutura e margem de manobra

Budapeste também busca acordos de armazenamento compartilhado, tendo discutido a utilização de instalações de armazenamento de gás na Letônia para suavizar os picos de demanda. Ao mesmo tempo, a Rússia mantém a disposição para consultas sobre segurança energética. Esse canal de diálogo oferece à Hungria uma alternativa caso o cronograma de exploração do campo Neptun Deep sofra atrasos.

Evento / Indicador Impacto Econômico Operação do campo Neptun Deep Redução da dependência do trânsito via Ucrânia e do gasoduto TurkStream Reserva de terminais de GNL Aumento dos custos operacionais e logísticos para empresas húngaras Pedido de compensação à UE Tentativa de congelar tarifas para indústria e população

Questões centrais da transição energética

Qual o prazo para a substituição do gás russo?

Outubro de 2027. O objetivo é redirecionar as importações para o Mar Negro e terminais de GNL na Croácia e Grécia.

Qual a vantagem do campo Neptun Deep?

A proximidade geográfica reduz a necessidade de logística intercontinental, tornando o custo potencialmente menor que o do GNL americano ou catari.

Haverá impacto nos preços internos?

Sim, há risco de alta devido ao custo superior das fontes alternativas, motivo pelo qual a Hungria condiciona a transição ao apoio financeiro da Comissão Europeia.

As importações russas continuam?

Sim. No momento, a Hungria mantém o volume total de recebimento de gás da Rússia para garantir a estabilidade energética imediata.