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Governo russo fez a conta amarga: a cobrança ficou mais difícil com a economia travada

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O déficit orçamentário projetado em 2% do PIB para 2027 não é o fator crítico para a economia, mas a capacidade de financiá-lo sob a atual dinâmica de crescimento é o ponto de risco, afirma o analista financeiro Mikhail Belyaev. O especialista explica que o problema reside na limitação das fontes de receita diante de um crescimento econômico lento.

Российские деньги
Photo: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O governo prepara o prognóstico econômico para o orçamento federal do período 2027-2029. A previsão para o déficit em 2027 é de aproximadamente 2% do PIB, valor superior aos 1,2% previstos na redação atual da lei. Para compensar a pressão sobre o tesouro, o Ministério das Finanças intensificou a captação de recursos no mercado interno via emissão de títulos.

Belyaev define o déficit como um empréstimo do futuro. Para cobri-lo, o Estado depende de privatizações, dividendos de empresas estatais e arrecadação tributária. Contudo, com a projeção de crescimento do PIB entre 0,5% e 1%, a margem para encontrar esses reservas diminui.

"A questão não são os 2%, mas a dificuldade de cobrir esse déficit quando a economia patina. O crescimento está travado devido à política monetária rígida do Banco Central", pontua o analista.

Segundo o especialista, a política do regulador para conter a inflação não apresenta a redução esperada nos preços, mas restringe a atividade empresarial. Mesmo com o custo elevado do crédito, a inflação permanece na faixa de 6% a 7%. Nesse cenário, receitas pontuais, como dividendos de estatais, oferecem apenas estabilização temporária.

O indicador de crescimento econômico em 0,6% é apontado como o dado real que anula projeções otimistas. O quadro é agravado pela volatilidade dos preços de commodities, que impacta diretamente a receita de petróleo e gás após um pico momentâneo de atividade.

"A inflação continua estagnada entre 6% e 7%, enquanto o crescimento da economia é fortemente comprimido. O número de 0,6% de crescimento anula qualquer outra discussão", afirma Belyaev.

O setor produtivo também sinaliza estagnação. Relatos de fóruns empresariais indicam um resfriamento da atividade econômica provocado pelo custo do crédito. Sem ajuste na política monetária, o financiamento de um déficit de 2% do PIB poderá pressionar a estabilidade do sistema financeiro.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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