Empresas atingidas por tarifas dos EUA e conflitos no Oriente Médio podem acessar crédito do BNDES

O BNDES abriu nesta quinta-feira (17) a terceira fase do Plano Brasil Soberano, liberando R$ 22,6 bilhões em linhas de crédito para empresas atingidas por barreiras comerciais e conflitos geopolíticos. O montante é composto por R$ 13,5 bilhões do Tesouro Nacional e R$ 9,1 bilhões de recursos próprios do banco estatal.
O crédito é segmentado em três grupos de beneficiários:
Para as empresas dos grupos afetados por tarifas americanas ou pela guerra no Oriente Médio, o governo impôs uma trava de elegibilidade: o faturamento proveniente do comércio com as regiões envolvidas deve ser de, no mínimo, 1% do total da receita da empresa.
Os recursos podem ser aplicados em capital de giro, projetos de investimento e compra de maquinário. O custo do dinheiro varia entre 4,3% e 17,5% ao ano, com a taxa final definida pelo porte da empresa e a finalidade do gasto.
O Plano Brasil Soberano foi lançado em 2025 como resposta direta ao protecionismo dos EUA. A segunda fase, em março de 2026, expandiu o escopo para incluir os impactos do cenário bélico no Oriente Médio.
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