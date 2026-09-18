Empresas atingidas por tarifas dos EUA e conflitos no Oriente Médio podem acessar crédito do BNDES

O BNDES abriu nesta quinta-feira (17) a terceira fase do Plano Brasil Soberano, liberando R$ 22,6 bilhões em linhas de crédito para empresas atingidas por barreiras comerciais e conflitos geopolíticos. O montante é composto por R$ 13,5 bilhões do Tesouro Nacional e R$ 9,1 bilhões de recursos próprios do banco estatal.

Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

O crédito é segmentado em três grupos de beneficiários:

Exportadores e fornecedores prejudicados pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos;

prejudicados pelas sobretaxas impostas pelos Estados Unidos; Setores estratégicos , incluindo indústria química, farmacêutica, têxtil, automotiva, máquinas, equipamentos e minerais críticos, além de empresas focadas na transição para a economia de baixo carbono;

, incluindo indústria química, farmacêutica, têxtil, automotiva, máquinas, equipamentos e minerais críticos, além de empresas focadas na transição para a economia de baixo carbono; Exportadores para o Golfo Pérsico, abrangendo negócios com Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Omã.

Para as empresas dos grupos afetados por tarifas americanas ou pela guerra no Oriente Médio, o governo impôs uma trava de elegibilidade: o faturamento proveniente do comércio com as regiões envolvidas deve ser de, no mínimo, 1% do total da receita da empresa.

Os recursos podem ser aplicados em capital de giro, projetos de investimento e compra de maquinário. O custo do dinheiro varia entre 4,3% e 17,5% ao ano, com a taxa final definida pelo porte da empresa e a finalidade do gasto.

O Plano Brasil Soberano foi lançado em 2025 como resposta direta ao protecionismo dos EUA. A segunda fase, em março de 2026, expandiu o escopo para incluir os impactos do cenário bélico no Oriente Médio.