EUA aprovam projeto que permite tarifas de 100% para quem compra energia russa

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei do senador Lindsey Graham, que amplia a capacidade de Washington pressionar compradores de energia russa. O texto concede ao presidente dos Estados Unidos o poder de aplicar tarifas de importação de até 100% sobre países que mantenham a compra de combustíveis da Rússia, além de prever sanções a bancos e projetos de GNL.

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O mecanismo visa cortar a receita russa via terceiros, focando especialmente em Índia e China. O projeto ainda precisa de aprovação do Senado e da assinatura de Donald Trump para se tornar lei. Mesmo após a vigência, a aplicação das tarifas dependerá de decisão discricionária do presidente.

Nova Deli reagiu priorizando o abastecimento energético de sua população de 1,4 bilhão de pessoas. O Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que tomará as medidas necessárias para proteger seus interesses comerciais, alertando que as tarifas podem deteriorar a relação com os EUA.

Os dados de fluxo mostram a dependência indiana: em agosto, mais de 50% do petróleo importado pelo país veio da Rússia. No mês passado, as exportações russas para a Índia atingiram 2,47 milhões de barris por dia, um aumento de 62,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Pequim adotou uma postura de rejeição a pressões externas sobre seus vínculos comerciais. A Rússia é o maior fornecedor de petróleo bruto da China, representando cerca de 20% das importações chinesas e metade de todo o petróleo russo exportado.

Nos primeiros sete meses de 2026, a China importou 66,43 milhões de toneladas de petróleo da Rússia, alta de 14,9% comparado ao ano anterior. O histórico recente indica limites para a pressão americana: no ano passado, tarifas de 100% contra a China resultaram em restrições chinesas à exportação de metais de terras raras.

A dependência dos EUA nesse setor é um gargalo técnico. Projeções indicam que, mesmo com novos projetos, a China deve manter entre 70% e 73% do processamento global de terras raras até 2035. Esse fator altera a dinâmica da disputa tarifária, permitindo que Pequim responda com restrições a insumos críticos para a indústria americana.

O cenário deve ser discutido no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em Washington, previsto para a próxima semana.