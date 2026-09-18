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Moçambique limita importação de soro para privilegiar fábricas locais

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Governo restringe importação de soro hospitalar para impulsionar indústria nacional

O Governo de Moçambique vai incluir o soro de uso hospitalar na lista de produtos com importação restringida. A medida visa forçar o consumo da produção interna, que atualmente regista um excedente significativo em relação à procura do mercado.

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Segundo o Secretário de Estado do Comércio, António Grispos, o país produz 18 milhões de unidades de soro, mas o consumo nacional limita-se a 9 milhões de unidades, prevalecendo a preferência por produtos estrangeiros. Esta nova restrição segue a lógica já aplicada a bens como água mineral engarrafada, pão de forma, massas alimentares, farinha de milho e tijoleira.

Novo critério para licenças de importação

O governo anunciou que as licenças de importação para bens estratégicos serão alteradas no próximo ano. A autorização para importar passará a depender da comprovação de que a produção nacional foi esgotada.

António Grispos esclareceu que a política não pretende banir as importações, mas sim limitá-las a produtos que Moçambique não tem capacidade de fabricar a curto prazo, como combustíveis, medicamentos e equipamentos de defesa.

Financiamento e impacto no emprego

Para apoiar a expansão da base produtiva, o Governo está a negociar linhas de crédito com a banca comercial. O Secretário de Estado confirmou o apoio do Standard Bank Moçambique, que disponibilizará financiamento para a criação de indústrias nos setores onde as importações serão limitadas.

Sobre a eficácia destas medidas, Grispos destacou que a restrição à importação de pão permitiu a preservação de 96 mil empregos diretos, reforçando a indústria de panificação como um dos maiores empregadores do país depois do Estado.

Setor privado pede condições logísticas

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) manifestou apoio à promoção do conteúdo local, mas alertou que a proteção tarifária isolada não garante a competitividade. O presidente da CTA, Álvaro Massingue, defende que a política seja "inteligente, seletiva e temporária", condicionada a resultados reais de produtividade.

A CTA instou o Governo a resolver constrangimentos estruturais para que o produto nacional possa competir, citando:

  • Estabilidade no fornecimento de energia;
  • Melhoria das infraestruturas rodoviárias;
  • Redução de taxas e da burocracia aduaneira para a importação de máquinas e matérias-primas.

Como solução de coordenação, o setor privado propôs a criação de um Conselho Nacional de Industrialização, que envolveria o Governo, instituições financeiras e especialistas para definir prioridades e monitorizar metas industriais.

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