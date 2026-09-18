Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Eni investirá biliões em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte

economia

Eni prevê investir 3 mil milhões de dólares em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte

A petrolífera italiana Eni planeia canalizar até 3 mil milhões de dólares para empresas nacionais através do programa de conteúdo local associado ao projecto Coral Norte. O valor já está integrado no cronograma de execução do projecto, segundo Fabrizio Russo, Director de Contratos e Procurement da Eni Moçambique.

Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе

Expansão da capacidade: Terceira plataforma FLNG

Paralelamente ao desenvolvimento do Coral Norte, a Eni prepara a construção de uma terceira unidade flutuante de gás natural liquefeito (FLNG). Esta nova plataforma terá a capacidade de produzir até seis milhões de toneladas de GNL por ano, superando a escala das unidades Coral Sul e Coral Norte.

Actualmente, a operação da Eni em Moçambique divide-se em três frentes:

  • Manutenção da produção no Coral Sul (operacional desde 2022);
  • Conclusão do Coral Norte, com previsão de produção para 2028;
  • Preparação da terceira unidade de maior capacidade.

A entrada em operação do Coral Norte deverá elevar a quota de Moçambique na produção mundial de GNL, passando de aproximadamente 3,5% para 7%.

Estratégias de Conteúdo Local e Acesso ao Mercado

Para integrar mais empresas moçambicanas na cadeia de fornecimento, a Eni implementou a iniciativa Open Day. O modelo substitui encontros colectivos por reuniões individuais para identificar capacidades técnicas e necessidades mútuas. No último ano, o programa atraiu mais de 470 empresas, das quais mais de 300 eram desconhecidas pela multinacional.

Para reduzir barreiras de entrada, a Eni efectuou ajustes nos requisitos de contratação:

  • Certificação ISO 9000: Deixou de ser obrigatória em determinados concursos, permitindo que a empresa demonstre a sua gestão e conformidade com normas de saúde, segurança e ambiente por outras vias.
  • Multiple Contract Award: Aplicação de contratos múltiplos para serviços não especializados (limpeza, transporte e manutenção), evitando a concentração num único fornecedor.

Conformidade Legal

Fabrizio Russo referiu que a metodologia de medição de conteúdo local da Eni, aplicada inclusive em serviços especializados como perfuração, está alinhada com a legislação de 2026. Um dos critérios destacados é a exigência de participação de, pelo menos, 20% de capital moçambicano (empresa ou cidadão) para a elegibilidade a certos benefícios do programa.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Casa, Reforma e Imóveis
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Carros
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Brasil
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos
A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos
últimos materiais
Eni investirá biliões em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte
Vacina contra HPV passa a ser indicada para crianças a partir de 2 anos em situações específicas
Sapezal assume liderança como o maior produtor agrícola do Brasil
O limite da naturalidade: a ascensão do lipofilling contra o efeito máscara
8 peças essenciais que definem a moda para o outono de 2026
Petróleo Urals supera US$ 120 e altera arrecadação fiscal da Rússia
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Ilídio Vieira Té cria novo partido para modernizar a Guiné-Bissau
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.