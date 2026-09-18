Eni investirá biliões em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte

Eni prevê investir 3 mil milhões de dólares em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte

A petrolífera italiana Eni planeia canalizar até 3 mil milhões de dólares para empresas nacionais através do programa de conteúdo local associado ao projecto Coral Norte. O valor já está integrado no cronograma de execução do projecto, segundo Fabrizio Russo, Director de Contratos e Procurement da Eni Moçambique.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе

Expansão da capacidade: Terceira plataforma FLNG

Paralelamente ao desenvolvimento do Coral Norte, a Eni prepara a construção de uma terceira unidade flutuante de gás natural liquefeito (FLNG). Esta nova plataforma terá a capacidade de produzir até seis milhões de toneladas de GNL por ano, superando a escala das unidades Coral Sul e Coral Norte.

Actualmente, a operação da Eni em Moçambique divide-se em três frentes:

Manutenção da produção no Coral Sul (operacional desde 2022);

(operacional desde 2022); Conclusão do Coral Norte , com previsão de produção para 2028;

, com previsão de produção para 2028; Preparação da terceira unidade de maior capacidade.

A entrada em operação do Coral Norte deverá elevar a quota de Moçambique na produção mundial de GNL, passando de aproximadamente 3,5% para 7%.

Estratégias de Conteúdo Local e Acesso ao Mercado

Para integrar mais empresas moçambicanas na cadeia de fornecimento, a Eni implementou a iniciativa Open Day. O modelo substitui encontros colectivos por reuniões individuais para identificar capacidades técnicas e necessidades mútuas. No último ano, o programa atraiu mais de 470 empresas, das quais mais de 300 eram desconhecidas pela multinacional.

Para reduzir barreiras de entrada, a Eni efectuou ajustes nos requisitos de contratação:

Certificação ISO 9000: Deixou de ser obrigatória em determinados concursos, permitindo que a empresa demonstre a sua gestão e conformidade com normas de saúde, segurança e ambiente por outras vias.

Deixou de ser obrigatória em determinados concursos, permitindo que a empresa demonstre a sua gestão e conformidade com normas de saúde, segurança e ambiente por outras vias. Multiple Contract Award: Aplicação de contratos múltiplos para serviços não especializados (limpeza, transporte e manutenção), evitando a concentração num único fornecedor.

Conformidade Legal

Fabrizio Russo referiu que a metodologia de medição de conteúdo local da Eni, aplicada inclusive em serviços especializados como perfuração, está alinhada com a legislação de 2026. Um dos critérios destacados é a exigência de participação de, pelo menos, 20% de capital moçambicano (empresa ou cidadão) para a elegibilidade a certos benefícios do programa.