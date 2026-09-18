Eni investirá biliões em empresas moçambicanas no projecto Coral Norte

A petrolífera italiana Eni planeia canalizar até 3 mil milhões de dólares para empresas nacionais através do programa de conteúdo local associado ao projecto Coral Norte. O valor já está integrado no cronograma de execução do projecto, segundo Fabrizio Russo, Director de Contratos e Procurement da Eni Moçambique.
Paralelamente ao desenvolvimento do Coral Norte, a Eni prepara a construção de uma terceira unidade flutuante de gás natural liquefeito (FLNG). Esta nova plataforma terá a capacidade de produzir até seis milhões de toneladas de GNL por ano, superando a escala das unidades Coral Sul e Coral Norte.
Actualmente, a operação da Eni em Moçambique divide-se em três frentes:
A entrada em operação do Coral Norte deverá elevar a quota de Moçambique na produção mundial de GNL, passando de aproximadamente 3,5% para 7%.
Para integrar mais empresas moçambicanas na cadeia de fornecimento, a Eni implementou a iniciativa Open Day. O modelo substitui encontros colectivos por reuniões individuais para identificar capacidades técnicas e necessidades mútuas. No último ano, o programa atraiu mais de 470 empresas, das quais mais de 300 eram desconhecidas pela multinacional.
Para reduzir barreiras de entrada, a Eni efectuou ajustes nos requisitos de contratação:
Fabrizio Russo referiu que a metodologia de medição de conteúdo local da Eni, aplicada inclusive em serviços especializados como perfuração, está alinhada com a legislação de 2026. Um dos critérios destacados é a exigência de participação de, pelo menos, 20% de capital moçambicano (empresa ou cidadão) para a elegibilidade a certos benefícios do programa.
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