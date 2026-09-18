Preço do petróleo russo do tipo Urals ultrapassou a marca de US$ 120 por barril. O movimento ocorre simultaneamente à alta da mistura Brent, que superou os US$ 102, atingindo os maiores níveis em três meses.
A valorização do ativo reflete a reestruturação da logística de exportação russa e a demanda de mercados asiáticos, apesar das restrições de preços impostas por países ocidentais. Para o governo russo, a manutenção do fluxo de exportações nestes patamares altera a dinâmica de arrecadação fiscal.
A cotação do Urals acima de US$ 100 por barril altera as condições de financiamento do Estado. Segundo o macroeconomista Artem Loginov, esses valores permitem a execução das regras orçamentárias e a criação de reservas para projetos de investimento internos.
Contudo, o aumento da receita via exportações gera pressão interna. O analista financeiro Nikita Volkov aponta que a paridade de preços internacionais empurra para cima o custo dos combustíveis no mercado doméstico, o que exige intervenção dos reguladores para conter a inflação interna.
Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF), afirma que o preço de US$ 120 demonstra a incapacidade de isolar a energia russa do mercado global. A análise de Gennady Chernov, especialista em derivados de petróleo, reforça que a tentativa de excluir a Rússia da oferta global resulta em choques de preços devido ao desequilíbrio entre demanda e disponibilidade de matéria-prima.
|Fato Econômico
|Efeito Direto
|Urals a US$ 120/barril
|Aumento da receita orçamentária e pressão de alta no rublo
|Brent acima de US$ 102
|Elevação da inflação global e custos de frete
|Redirecionamento do fluxo de exportação
|Menor dependência de instituições financeiras ocidentais
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