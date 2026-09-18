Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Petróleo Urals supera US$ 120 e altera arrecadação fiscal da Rússia

economia

Preço do petróleo russo do tipo Urals ultrapassou a marca de US$ 120 por barril. O movimento ocorre simultaneamente à alta da mistura Brent, que superou os US$ 102, atingindo os maiores níveis em três meses.

Рост рынка
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рост рынка

A valorização do ativo reflete a reestruturação da logística de exportação russa e a demanda de mercados asiáticos, apesar das restrições de preços impostas por países ocidentais. Para o governo russo, a manutenção do fluxo de exportações nestes patamares altera a dinâmica de arrecadação fiscal.

Impacto nas contas públicas e inflação

A cotação do Urals acima de US$ 100 por barril altera as condições de financiamento do Estado. Segundo o macroeconomista Artem Loginov, esses valores permitem a execução das regras orçamentárias e a criação de reservas para projetos de investimento internos.

Contudo, o aumento da receita via exportações gera pressão interna. O analista financeiro Nikita Volkov aponta que a paridade de preços internacionais empurra para cima o custo dos combustíveis no mercado doméstico, o que exige intervenção dos reguladores para conter a inflação interna.

Mecanismos de mercado e logística

Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF), afirma que o preço de US$ 120 demonstra a incapacidade de isolar a energia russa do mercado global. A análise de Gennady Chernov, especialista em derivados de petróleo, reforça que a tentativa de excluir a Rússia da oferta global resulta em choques de preços devido ao desequilíbrio entre demanda e disponibilidade de matéria-prima.

Fato Econômico Efeito Direto
Urals a US$ 120/barril Aumento da receita orçamentária e pressão de alta no rublo
Brent acima de US$ 102 Elevação da inflação global e custos de frete
Redirecionamento do fluxo de exportação Menor dependência de instituições financeiras ocidentais

Análise de riscos e variáveis

  • Câmbio: O aumento da receita em moeda estrangeira tende a fortalecer o rublo, já que exportadores vendem divisas no mercado interno para quitar impostos.
  • Consumo interno: O impacto chega ao consumidor final via alta nos preços de combustíveis e passagens aéreas.
  • Proteção orçamentária: A volatilidade dos preços é mitigada pela regra fiscal e pelas reservas acumuladas, que estabilizam os gastos públicos em caso de queda brusca nas cotações.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Tubarão-tigre: uma dieta que desafia as regras do oceano e humanos em risco
Curiosidades
Tubarão-tigre: uma dieta que desafia as regras do oceano e humanos em risco
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos
A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos
últimos materiais
Petróleo Urals supera US$ 120 e altera arrecadação fiscal da Rússia
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Ilídio Vieira Té cria novo partido para modernizar a Guiné-Bissau
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Bactéria da 'podridão da chuva' de animais causa infecções cutâneas em humanos na Europa
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
Tesla Cybercab entra na mira do NHTSA por falta de pedais
Passaporte com menos de três meses de validade após o retorno impede entrada na UE
Funcionários da Frontier Airlines recebem comissão por malas classificadas como excessivas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.