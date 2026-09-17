Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Moçambique prepara nova Lei do Ambiente para combater crimes ecológicos
Sistemas de monitoramento de glicose eliminam picadas constantes em crianças com diabetes
China e Irão usam Binance para contornar sanções americanas ao petróleo
Uso de táxis informais na Tailândia pode gerar custos médicos para turistas
Proporção entre professores jovens e veteranos atinge nível crítico no Brasil
A combinação de milheto e couve refogada que cria uma refeição completa
Как носить вечерние блейзеры с джинсами: новый стандарт повседневности
Purê de batatas com cebola frita e queijo: o detalhe do leite quente para a textura ideal
Crise climática é classificada como emergência de saúde pública no Brasil

Custo do financiamento do Estado português ultrapassa a barreira dos 3%

economia

O custo do financiamento a curto prazo do Estado português ultrapassou a barreira dos 3%. A última emissão de títulos com maturidade a 12 meses, no valor de mil milhões de euros, fixou a taxa de juro média em 3,103%. Para comparação, em julho, o IGCP colocou 1.537 milhões de euros à taxa de 2,682%.

Монета в 7 евро
Photo: lagazzettadiviareggio.it is licensed under Free More info
Монета в 7 евро

Este salto no custo do dinheiro ocorre num momento paradoxal: a Fitch elevou o rating de Portugal de A para A+, igualando o país a França e Bélgica e atingindo o patamar mais alto desde 2010. No entanto, a subida dos juros não reflete a saúde interna da economia portuguesa, mas sim a instabilidade dos mercados internacionais.

O mecanismo é externo e sistémico. Nos EUA e na Alemanha, os juros da dívida a dez anos atingiram máximos de 19 e 17 anos, respetivamente. A tensão geopolítica entre EUA e Irão pressiona o preço do petróleo, alimentando a inflação global. Como resposta, a Fed e o BCE subiram as taxas de juro, tornando o crédito mais caro para todos — de famílias e empresas a Estados soberanos.

Apesar do custo mais elevado, a confiança dos investidores em Portugal permanece alta. A procura pela última emissão foi 2,22 vezes superior ao montante colocado. Contudo, a rentabilidade exigida agora é maior, seguindo a tendência das grandes economias.

O impacto no bolso do contribuinte

O aumento do custo da dívida soberana tem um destino final inevitável: o Orçamento do Estado. Quando o Estado paga juros mais altos aos investidores, esse valor sai dos cofres públicos, financiados por impostos sobre empresas e cidadãos.

Para compensar este custo adicional, o governo enfrenta três caminhos: aumentar a carga fiscal, cortar na despesa pública ou registar um crescimento económico forte. Esta última opção é improvável, dado que o Banco de Portugal prevê um abrandamento do PIB para 1,8% em 2026 e 1,6% em 2027.

Este cenário poderá forçar ajustes no Orçamento do Estado para 2027, para garantir que o pagamento dos juros não comprometa outras despesas fixas, como pensões e salários da função pública.

Para mitigar perdas, os Estados, incluindo Portugal, estão a deslocar o endividamento para a parte mais curta da curva (prazos menores), tentando pagar menos juros no total. No entanto, a tendência global é de subida: espera-se que as próximas emissões, independentemente do prazo, mantenham taxas superiores às atuais.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Turismo
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Ciência
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Limpeza a seco: a propriedade do nylon que evita que a poeira se espalhe
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão
Mercedes-AMG Classe C elétrico surge com carroceria alargada para enfrentar BMW M3
Onde plantar Dicentra para garantir que as flores durem mais tempo
Onde plantar Dicentra para garantir que as flores durem mais tempo
últimos materiais
Sistemas de monitoramento de glicose eliminam picadas constantes em crianças com diabetes
China e Irão usam Binance para contornar sanções americanas ao petróleo
Custo do financiamento do Estado português ultrapassa a barreira dos 3%
Uso de táxis informais na Tailândia pode gerar custos médicos para turistas
Proporção entre professores jovens e veteranos atinge nível crítico no Brasil
A combinação de milheto e couve refogada que cria uma refeição completa
Как носить вечерние блейзеры с джинсами: новый стандарт повседневности
Purê de batatas com cebola frita e queijo: o detalhe do leite quente para a textura ideal
Crise climática é classificada como emergência de saúde pública no Brasil
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.