Custo do financiamento do Estado português ultrapassa a barreira dos 3%

O custo do financiamento a curto prazo do Estado português ultrapassou a barreira dos 3%. A última emissão de títulos com maturidade a 12 meses, no valor de mil milhões de euros, fixou a taxa de juro média em 3,103%. Para comparação, em julho, o IGCP colocou 1.537 milhões de euros à taxa de 2,682%.
Este salto no custo do dinheiro ocorre num momento paradoxal: a Fitch elevou o rating de Portugal de A para A+, igualando o país a França e Bélgica e atingindo o patamar mais alto desde 2010. No entanto, a subida dos juros não reflete a saúde interna da economia portuguesa, mas sim a instabilidade dos mercados internacionais.
O mecanismo é externo e sistémico. Nos EUA e na Alemanha, os juros da dívida a dez anos atingiram máximos de 19 e 17 anos, respetivamente. A tensão geopolítica entre EUA e Irão pressiona o preço do petróleo, alimentando a inflação global. Como resposta, a Fed e o BCE subiram as taxas de juro, tornando o crédito mais caro para todos — de famílias e empresas a Estados soberanos.
Apesar do custo mais elevado, a confiança dos investidores em Portugal permanece alta. A procura pela última emissão foi 2,22 vezes superior ao montante colocado. Contudo, a rentabilidade exigida agora é maior, seguindo a tendência das grandes economias.
O impacto no bolso do contribuinte
O aumento do custo da dívida soberana tem um destino final inevitável: o Orçamento do Estado. Quando o Estado paga juros mais altos aos investidores, esse valor sai dos cofres públicos, financiados por impostos sobre empresas e cidadãos.
Para compensar este custo adicional, o governo enfrenta três caminhos: aumentar a carga fiscal, cortar na despesa pública ou registar um crescimento económico forte. Esta última opção é improvável, dado que o Banco de Portugal prevê um abrandamento do PIB para 1,8% em 2026 e 1,6% em 2027.
Este cenário poderá forçar ajustes no Orçamento do Estado para 2027, para garantir que o pagamento dos juros não comprometa outras despesas fixas, como pensões e salários da função pública.
Para mitigar perdas, os Estados, incluindo Portugal, estão a deslocar o endividamento para a parte mais curta da curva (prazos menores), tentando pagar menos juros no total. No entanto, a tendência global é de subida: espera-se que as próximas emissões, independentemente do prazo, mantenham taxas superiores às atuais.
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