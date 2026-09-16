Ataques a porto da Arábia Saudita interrompem exportações de petróleo para a Europa

Ataques contra a infraestrutura energética da Arábia Saudita interromperam as exportações de petróleo pelo porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Riade cancelou todas as remessas destinadas a compradores europeus programadas para o final de setembro. O bloqueio força refinarias da União Europeia a buscar fontes alternativas de matéria-prima para evitar a parada na produção de derivados.
O terminal de Yanbu opera como o principal hub de exportação da Arábia Saudita na costa oeste. O fluxo é alimentado por um oleoduto de 1,2 mil quilômetros que liga os campos da Província Oriental ao Mar Vermelho, permitindo o escoamento de até 7 milhões de barris por dia sem a necessidade de atravessar o Estreito de Ormuz.
A interrupção gera escassez imediata de petróleo leve no Mediterrâneo. Para compensar a falta, navios-tanque precisarão alterar rotas, contornando a África ou aguardando a redistribuição de volumes vindos do Golfo Pérsico, o que eleva os custos de frete. O impacto atinge cargas já contratadas por refinarias europeias, coincidindo com a volatilidade nos preços do diesel causada por crises no mercado dos Estados Unidos.
Rebeldes do Iêmen assumiram a autoria dos ataques, embora inteligências ocidentais avaliem a possibilidade de drones lançados do Iraque por grupos pró-Irã. A instabilidade na região do Mar Vermelho eleva as primas de seguro para o transporte marítimo, reduzindo a competitividade do petróleo saudita frente às opções russa e americana.
Compradores europeus foram notificados sobre o force majeure no final de setembro. A interrupção do fluxo em Yanbu obriga traders a recalcular orçamentos em um cenário de custos de produção crescentes.
|Evento / Indicador
|Consequência Direta
|Parada do terminal de Yanbu
|Bloqueio de exportação de até 7 milhões de barris/dia
|Cancelamento de cargas para a UE
|Substituição emergencial de matéria-prima por refinarias
|Ataques com drones
|Aumento nos custos de seguro de transporte marítimo
Pontos críticos do desabastecimento:
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A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.