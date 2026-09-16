Ataques a porto da Arábia Saudita interrompem exportações de petróleo para a Europa

Ataques contra a infraestrutura energética da Arábia Saudita interromperam as exportações de petróleo pelo porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Riade cancelou todas as remessas destinadas a compradores europeus programadas para o final de setembro. O bloqueio força refinarias da União Europeia a buscar fontes alternativas de matéria-prima para evitar a parada na produção de derivados.

Photo: commons.wikimedia.org by Javier Blas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяное месторождение Эль-Сахара, Ливия

O terminal de Yanbu opera como o principal hub de exportação da Arábia Saudita na costa oeste. O fluxo é alimentado por um oleoduto de 1,2 mil quilômetros que liga os campos da Província Oriental ao Mar Vermelho, permitindo o escoamento de até 7 milhões de barris por dia sem a necessidade de atravessar o Estreito de Ormuz.

A interrupção gera escassez imediata de petróleo leve no Mediterrâneo. Para compensar a falta, navios-tanque precisarão alterar rotas, contornando a África ou aguardando a redistribuição de volumes vindos do Golfo Pérsico, o que eleva os custos de frete. O impacto atinge cargas já contratadas por refinarias europeias, coincidindo com a volatilidade nos preços do diesel causada por crises no mercado dos Estados Unidos.

Rebeldes do Iêmen assumiram a autoria dos ataques, embora inteligências ocidentais avaliem a possibilidade de drones lançados do Iraque por grupos pró-Irã. A instabilidade na região do Mar Vermelho eleva as primas de seguro para o transporte marítimo, reduzindo a competitividade do petróleo saudita frente às opções russa e americana.

Compradores europeus foram notificados sobre o force majeure no final de setembro. A interrupção do fluxo em Yanbu obriga traders a recalcular orçamentos em um cenário de custos de produção crescentes.

Evento / Indicador Consequência Direta Parada do terminal de Yanbu Bloqueio de exportação de até 7 milhões de barris/dia Cancelamento de cargas para a UE Substituição emergencial de matéria-prima por refinarias Ataques com drones Aumento nos custos de seguro de transporte marítimo

Pontos críticos do desabastecimento:

Logística: Yanbu é a via mais curta para o Canal de Suez e portos europeus; o bloqueio impõe rotas mais longas e caras.

Yanbu é a via mais curta para o Canal de Suez e portos europeus; o bloqueio impõe rotas mais longas e caras. Preços: O mercado reagiu com alta nas cotações; a estimativa é de aumento entre 3% e 5% nos preços dos combustíveis na Europa já em outubro.

O mercado reagiu com alta nas cotações; a estimativa é de aumento entre 3% e 5% nos preços dos combustíveis na Europa já em outubro. Substituição: EUA, Nigéria e países da região do Cáspio surgem como alternativas, embora possuam capacidades de exportação limitadas.

EUA, Nigéria e países da região do Cáspio surgem como alternativas, embora possuam capacidades de exportação limitadas. Prazo: Não há data para a retomada das operações; a reabertura depende da avaliação de danos e de garantias de segurança para a navegação.