Contribuição de Solidariedade: como funcionará em Portugal a nova taxa sobre petrolíferas

O Governo submeteu à Assembleia da República a proposta de lei para a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero. Trata-se de uma taxa de 33% aplicada aos lucros excedentários das petrolíferas, definida como uma medida extraordinária e com limite temporal.

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O mecanismo incide sobre a parcela de lucros que ultrapasse a média dos dois anos anteriores. Para efeitos de cálculo, a taxa será aplicada aos valores que excedam em mais de 20% a média dos lucros tributáveis registados nos períodos iniciados em 2024 e 2025.

A lógica do executivo baseia-se no contraste entre a erosão do rendimento disponível das famílias e das PME, causada pela subida dos preços dos combustíveis, e o aumento das margens de lucro das empresas do setor, potenciado pela instabilidade geopolítica e flutuações de mercado.

A receita gerada por este imposto tem destino carimbado: o financiamento de apoios diretos aos consumidores finais. O foco recai sobre as famílias, associações humanitárias de bombeiros e entidades do setor social.

O plano prevê ainda a extensão do apoio financeiro a empresas de transportes, especificamente as dedicadas ao transporte de mercadorias e ao transporte de passageiros com obrigações de serviço público, setores onde o custo do combustível impacta diretamente a viabilidade da operação.