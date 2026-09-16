Gasolina em Portugal torna-se a 7ª mais taxada da UE face a cortes em Espanha

A disparidade fiscal nos combustíveis entre Portugal e Espanha acentuou-se com a crise de abastecimento no Golfo Pérsico. Onde antes a diferença era menor, hoje o fosso alargou-se, incentivando o consumo transfronteiriço e o mercado ilegal em Portugal.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Флаг Европейского Союза

Os dados reportados à Comissão Europeia e analisados pela ERSE revelam que, nas últimas cinco semanas, a carga fiscal da gasolina em Espanha ficou 29 cêntimos por litro abaixo da portuguesa, enquanto no gasóleo a diferença é de 26 cêntimos. Para perspetivar a evolução, basta olhar para o início do ano: a vantagem espanhola na gasolina era de 24 cêntimos e no gasóleo de 20 cêntimos.

Esta diferença não advém de custos de produção. Pelo contrário, o gasóleo sem impostos chega a ser 10 cêntimos mais caro em Espanha. O que dita o preço final na bomba é a política fiscal. A Espanha mobilizou apoios públicos agressivos, incluindo a descida temporária do IVA para 10% (medida travada em julho pela Comissão Europeia) e, mais recentemente, descontos diretos de 20 cêntimos no gasóleo e 10 cêntimos na gasolina.

Em Portugal, a estratégia foi a neutralidade fiscal. O Governo limitou-se a anular, via ISP, os ganhos que o Estado teria com a arrecadação de IVA devido à subida dos preços base. O resultado é que Portugal mantém a carga fiscal pré-crise, posicionando a gasolina nacional como a sétima mais taxada da União Europeia e o gasóleo como a 12ª.

O impacto real desta divergência reflete-se no comportamento do consumidor e na receita estatal:

Consumo: A corrida aos postos espanhóis intensificou-se, não só por parte de portugueses, mas também de franceses.

A corrida aos postos espanhóis intensificou-se, não só por parte de portugueses, mas também de franceses. Ilegalidade: A ANAREC denuncia um aumento da entrada de combustível ilegal em Portugal, vendida a preços inferiores graças à vantagem fiscal espanhola.

A ANAREC denuncia um aumento da entrada de combustível ilegal em Portugal, vendida a preços inferiores graças à vantagem fiscal espanhola. Tesouro: Enquanto Espanha e Polónia abdicaram de receita fiscal significativa por litro (perdas entre 9 e 16 cêntimos em Espanha), Portugal manteve a sua cobrança, embora tenha renunciado a mais de mil milhões de euros em receita potencial através do ajustamento do ISP.

Apesar da pressão, o Governo português recusa medidas transversais de descida de impostos. A opção política, defendida pela ministra Maria da Graça Carvalho, é focar os apoios em setores específicos (agricultura, pesca e transportes) e injetar rendimento via IRS e pensões, evitando subsidiar o consumo generalizado de combustíveis.

Quanto ao comportamento do mercado, a ERSE afastou a tese do "efeito foguete" (preços que sobem rápido e descem lentamente), não detetando abusos sistemáticos por parte das petrolíferas no período analisado.