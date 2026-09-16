Inflação em Moçambique regista queda em agosto

Inflação em Moçambique desce para 6,45% em agosto

A inflação anual em Moçambique recuou para 6,45% em agosto de 2026, segundo os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Летние овощи на фоне инфляции

No plano mensal, o país registou uma variação negativa de 0,28%, o que indica uma queda no nível geral de preços em comparação com julho.

Setores com maior impacto

A desaceleração da inflação anual foi impulsionada, sobretudo, por dois grupos de consumo:

Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas;

Vestuário e calçado.

Indicadores acumulados

O INE apurou que a inflação acumulada até agosto situou-se em 4,83%. Já a inflação média registada nos últimos 12 meses fixou-se em 5,01%.