Inflação em Moçambique regista queda em agosto

A inflação anual em Moçambique recuou para 6,45% em agosto de 2026, segundo os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
No plano mensal, o país registou uma variação negativa de 0,28%, o que indica uma queda no nível geral de preços em comparação com julho.
A desaceleração da inflação anual foi impulsionada, sobretudo, por dois grupos de consumo:
O INE apurou que a inflação acumulada até agosto situou-se em 4,83%. Já a inflação média registada nos últimos 12 meses fixou-se em 5,01%.
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