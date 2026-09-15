Empresas finlandesas usavam Turquia e Cazaquistão para enviar carga proibida à Rússia

A alfândega da Finlândia identificou um esquema de evasão de sanções que movimentou 5,9 milhões de euros entre 2022 e 2023. Duas empresas do leste do país enviaram motores, válvulas e bombas hidráulicas para a Rússia.

Photo: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Финская граница

Para burlar a fiscalização, as declarações alfandegárias indicavam o Cazaquistão e a Turquia como destinos finais. No entanto, a investigação comprovou que a carga cruzou a fronteira russa. O processo, baseado em violação grave do regime de sanções, será encaminhado à promotoria do leste da Finlândia até o fim do ano para a decisão sobre a denúncia.

Dois indivíduos são suspeitos no caso. Um deles já responde a outros quatro processos semelhantes no tribunal distrital da Carélia do Sul.

O rigor jurídico contra exportações proibidas aumentou na Finlândia. Em 1º de julho, o Tribunal Distrital da Carélia do Sul aplicou a primeira pena de prisão efetiva: um empresário de Lappeenranta foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão. Ele exportou 164 caminhões e reboques para a Rússia, simulando destinos na Turquia e no Cazaquistão. Anteriormente, as sentenças eram limitadas a penas suspensas.

O cenário comercial reflete a ruptura nas relações: 25% das empresas exportadoras finlandesas encerraram as atividades por não encontrarem mercados alternativos. Paralelamente, a Finlândia mantém a importação de níquel, amônia e outros 40 grupos de produtos russos que não estão sob sanções.